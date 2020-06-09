Три знака Зодиака на этой неделе ждут неприятности - астролог

У Львов начало недели будет не самым простым. Вторник станет днем деструктивной энергии звезд.

Астролог назвал самых неудачливых представителей зодиакальных созвездий на этой неделе, пишет slovofraza.

Рак

Читайте такжеТри знака Зодиака ждет невероятный успех на этой неделе - астрологРакам стоит остерегаться энергетических вампиров. Это будет период, в которых токсичные люди могут активизироваться и постараться вставить палки в колеса Раков. Также им поможет самостоятельность и самодостаточность в каждом вопросе, каким бы сложным он не был. Астролог настоятельно рекомендует Ракам не привлекать к себе лишнего внимания и не начинать ненужных ссор и конфликтов. В понедельник это может разрушить любые надежды на успех, а в самые благоприятные дни недели с 11 по 13 июня это будет отвлекать от самых важных дел и задач. В отношениях с близкими и второй половинкой лучше избегать неопределенности.

Лев

У Львов начало недели будет не самым простым. Вторник станет днем деструктивной энергии звезд, поэтому астролог не рекомендует транслировать в окружающий мир свое недовольство и негатив. В целом неделя идеальна для смены обстановки, для обретения новых знаний. Стоит остерегаться незнакомых людей. Возможны случайности, о которых ничего не будет известно заранее, так что придется запастись терпением. Будут также и срывы планов, из-за которых не стоит расстраиваться. Самый благоприятный день недели — воскресенье. Он идеален для любых дел.

Рыбы

Рыбам настоятельно не рекомендуется общаться с конфликтными и грубыми людьми. С такими людьми общение может пойти не по плану с самого начала, поэтому лучше не провоцировать их. Желательно окружать себя интересными и добрыми личностями, особенно 9 числа — в самый неблагоприятный день. Заводить новые знакомства будет крайне несложно, особенно в интернете. Всем, кто находится в поисках второй половинки, лучше не ждать у моря погоды. В бизнесе и на работе удача ждет всех, кто занимается недвижимостью. Это идеальное время для заключения сделок и поиска решения новых проблем.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram