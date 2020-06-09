Три знака Зодиака на этой неделе ждут неприятности - астролог
Астролог назвал самых неудачливых представителей зодиакальных созвездий на этой неделе, пишет slovofraza.
Рак
Читайте такжеТри знака Зодиака ждет невероятный успех на этой неделе - астрологРакам стоит остерегаться энергетических вампиров. Это будет период, в которых токсичные люди могут активизироваться и постараться вставить палки в колеса Раков. Также им поможет самостоятельность и самодостаточность в каждом вопросе, каким бы сложным он не был. Астролог настоятельно рекомендует Ракам не привлекать к себе лишнего внимания и не начинать ненужных ссор и конфликтов. В понедельник это может разрушить любые надежды на успех, а в самые благоприятные дни недели с 11 по 13 июня это будет отвлекать от самых важных дел и задач. В отношениях с близкими и второй половинкой лучше избегать неопределенности.
Лев
У Львов начало недели будет не самым простым. Вторник станет днем деструктивной энергии звезд, поэтому астролог не рекомендует транслировать в окружающий мир свое недовольство и негатив. В целом неделя идеальна для смены обстановки, для обретения новых знаний. Стоит остерегаться незнакомых людей. Возможны случайности, о которых ничего не будет известно заранее, так что придется запастись терпением. Будут также и срывы планов, из-за которых не стоит расстраиваться. Самый благоприятный день недели — воскресенье. Он идеален для любых дел.
Рыбы
Рыбам настоятельно не рекомендуется общаться с конфликтными и грубыми людьми. С такими людьми общение может пойти не по плану с самого начала, поэтому лучше не провоцировать их. Желательно окружать себя интересными и добрыми личностями, особенно 9 числа — в самый неблагоприятный день. Заводить новые знакомства будет крайне несложно, особенно в интернете. Всем, кто находится в поисках второй половинки, лучше не ждать у моря погоды. В бизнесе и на работе удача ждет всех, кто занимается недвижимостью. Это идеальное время для заключения сделок и поиска решения новых проблем.
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