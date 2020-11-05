Очередное новолуние 2020 в Украине наступит в воскресенье, 15 ноября.
Новая фаза Луны начнется в 7:07, рассказал астролог Влад Росс, передает "Главред".
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Эксперт добавил, что 15 ноября начнется период, в который можно браться за ряд важных дел.
Астролог рекомендует в этот период открывать новые предприятия; делать крупные покупки; организовывать новый бизнес; использовать новые возможности.
"…15-21 ноября Венера все еще будет находиться в Весах, а это обуславливает лучшее время для заключения деловых партнерских взаимоотношений, подписания контрактов, решения важных дел, связанных с бизнесом…", – отметил астролог.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которых в ноябре ждет сказочное везение.
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