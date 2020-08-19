Новолуние 19 августа: астролог рассказала, какое влияние оно оказывает на людей
Сегодня наступило очередное новолуние. Это астрономическое явление способно оказывать серьезное влияние на людей.
Астролог Марина Скади рассказала в интервью УНИАН, какие последствия оно может иметь для каждого человека.
"Луна – ближайшее к Земле небесное тело, вот почему влияние, которое она оказывает на нас, не сравнимо ни с чьим другим. Каждый человек это ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Сказывается и на наших деловых способностях", - объясняет астролог.
"В момент новолуния (соединение Луны и Солнца), энергетический обмен между человеком и средой, минимален. В подсознании рождаются новые импульсы и идеи, но они еще четко не определены. В новолуние можно начинать только те дела, которые давно спланированы и досконально просчитаны. А вот только что пришедшие на ум идеи с ходу реализовывать не стоит, поскольку, можно допустить ошибку, которую будет трудно исправить. Впрочем, об этих проектах не следует забывать. Многие из них, со временем, окажутся очень ценными и, непременно, воплотятся", - рассказывает Марина Скади.
По ее словам, после новолуния, в период растущей Луны, активность людей увеличивается.
"После новолуния, в течение последующих 13 – 14 суток, Луна растет. В это время энергии текут изнутри живых организмов вовне. Увеличивается активность людей, а среда становится более податливой для воздействия. В эти дни приветствуется максимальная деловая активность. Можно делать капиталовложения, заключать договора, регистрировать фирмы, переходить на другое место работы, браться за реализацию новых проектов. Самое успешное время – период второй четверти: c 7-го по 14-й лунный день", - отмечает астролог.
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- Сегодня, 19 августа, наступает новолуние. Пройдет это особое астрономическое событие под знаком Девы.
- Новолунием называется день, когда старая Луна уже отбыла, а новая только вот-вот должна появиться. Обычно в этой фазе увидеть ее невозможно, ведь в это время Луна очень близка к Солнцу на небесной сфере и при этом расположена к нам ночной стороной.
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