Новолуние 19 августа: астролог рассказала, какое влияние оно оказывает на людей

Сегодня наступило очередное новолуние. Это астрономическое явление способно оказывать серьезное влияние на людей.

Астролог Марина Скади рассказала в интервью УНИАН, какие последствия оно может иметь для каждого человека.

"Луна – ближайшее к Земле небесное тело, вот почему влияние, которое она оказывает на нас, не сравнимо ни с чьим другим. Каждый человек это ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Сказывается и на наших деловых способностях", - объясняет астролог.

"В момент новолуния (соединение Луны и Солнца), энергетический обмен между человеком и средой, минимален. В подсознании рождаются новые импульсы и идеи, но они еще четко не определены. В новолуние можно начинать только те дела, которые давно спланированы и досконально просчитаны. А вот только что пришедшие на ум идеи с ходу реализовывать не стоит, поскольку, можно допустить ошибку, которую будет трудно исправить. Впрочем, об этих проектах не следует забывать. Многие из них, со временем, окажутся очень ценными и, непременно, воплотятся", - рассказывает Марина Скади.