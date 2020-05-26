Овны агрессивные, а Девы сварливые: астролог развенчала самые популярные мифы о знаках Зодиака

Мы привыкли мыслить стереотипами, и это касается всех сфер нашей жизни, включая знаки Зодиака.

Мы привыкли мыслить стереотипами, и это касается всех сфер нашей жизни, включая знаки Зодиака, в которых сегодня разбираются, кажется, все без исключения.

Навешивая тот или иной ярлык, мы чаще всего ошибаемся. Какие самые популярные стереотипы о знаках Зодиака? Рассказывает известный астропсихолог Валентина Виттрок, пишет ТСН.

Итак, заблуждением являются утверждения о том, что…

… Овен – агрессор

Принято считать, что Овны вспыльчивы, нетерпимы, агрессивны и обожают спорить по поводу и без повода. На самом деле это верно только отчасти. Представители этого огненного знака действительно горячие штучки, но первыми нападают очень редко. Они действительно могут вспылить, но для этого нужно постараться и как следует вывести их из себя, и тогда уж действительно никому мало не покажется.

Читайте также Астрологи назвали самые ленивые знаки Зодиака …Телец – трудоголик

Представителям знака Тельца – как и его земному олицетворению, быку – приписывают редкостное трудолюбие, в лучшую сторону отличающее их от других. Доля истины в этом утверждении есть, Тельцы действительно умеют работать, но – с серьезной оговоркой: они трудолюбивы поневоле – если без трудовых подвигов никак нельзя обойтись или если им за них хорошо заплатят. В остальных случаях Тельцы останутся дома – будут лежать на диване, смотреть телевизор и предаваться прочим удовольствиям, а мир – пусть подождет.

…Близнецы – хитры и коварны

Зачастую это действительно так, но объясняется такое поведение не злыми намерениями и не коварством, а двойственностью натуры Близнецов. В них как будто бы живут два человека одновременно, которые постоянно спорят друг с другом. Представители этого знака не могут договориться даже сами с собой, поэтому не лучшим образом обходятся и с остальными – хитрят, сегодня предстают в одном образе, а завтра – в другом, часто – прямо противоположном. Их нужно принимать такими, какие они есть, или не принимать вообще.

…Рак – самый слабый и нежный знак Зодиака

Раки и в самом деле слабы, нежны, а также скромны и застенчивы, но, если нужно, могут проявить прямо противоположные качества – стать сильными, начать воевать против всего мира и взвалить на свои плечи груз проблем – как собственных, так и всех близких людей, поэтому не стоит их недооценивать. Они совсем не нежные ромашки, а, скорее, розы, которые умеют пускать в ход свои шипы.

…Лев – самовлюбленный и неумный эгоист

Львов считают самовлюбленными и, мягко говоря, недалекими и не очень умными людьми. Они действительно обладают талантом любить себя, что на самом деле совсем неплохо, да и эгоизм – в разумных пределах – им тоже свойственен. Однако, если в этом есть необходимость, они могут делать широкие жесты, демонстрируя доброту и щедрость, и способны на помощь вплоть до самопожертвования. Что же до ума и интеллектуального уровня, то тут Львов не стоит недооценивать, в этом смысле они могут приятно удивить.

…Дева – сварлива и неуживчива

Часто приходится слышать, что Девы – редкостные зануды, с которыми трудно ужиться рядом. Доля истины в этом есть, хотя и незначительная. Дело в том, что представители знака помешаны на чистоте и порядке и вполне способны устроить истерику человеку, который оставил в раковине немытую чашку или криво повесил полотенце. Но тем, кто по натуре аккуратен, жизнь с педантичной Девой ничем не грозит, а остальным стоит поискать себе менее взыскательного спутника – или спутницу – жизни.

Многие считают, что Весы по природе своей двуличны, пытаются в любой ситуации угодить "и вашим, и нашим", поэтому им нельзя доверять. На самом деле представители этого знака чересчур дипломатичны, поэтому хотят сохранить хорошие отношения со всеми без исключения, и чаще всего им это удается. К двуличию это отношения не имеет, но представителям решительных знаков, не терпящим вечно колеблющихся людей, и это вряд ли понравится.

…Скорпион – энергетический вампир

О том, что Скорпионы – энергетические вампиры, не говорит только ленивый, и это утверждение справедливо по смыслу и несправедливо по сути. У представителей этого знака действительно довольно сложный характер, из-за которого они могут осложнить жизнь находящимся рядом людям, но от их слов и поступков страдают не столько окружающие, сколько они сами – и в этом их главная трагедия.

…Стрелец – вечный оптимист

О Стрельцах часто говорят как о вечных оптимистах в розовых очках, которые смотрят на мир с положительной точки зрения исключительно по причине собственной недалекости. На самом деле это не более чем видимость: Стрельцы грустят и даже плачут так же часто, как и другие знаки Зодиака, только не очень любят демонстрировать свои негативные чувства окружающим. Да и в интеллектуальном отношении у них все в порядке – не в всем удастся угнаться за ними в этом смысле.

…Козерог – застегнут на все пуговицы

Застегнут на все пуговицы – именно так принято говорить о Козерогах, имея в виду их сдержанность и эмоциональную скупость. Якобы они во всех, даже самых сложных, ситуациях себя контролируют, ни жестом, ни словом, ни взглядом не выдавая того, что у них на душе. Возможно, представители этого знака действительно не очень бурно реагируют на жизненные события и ситуации, но бесчувственными их точно назвать нельзя. Они – вслед за героиней культового фильма – с полным правом могут сказать о себе: "В любви я – Эйнштейн!"

…Водолей – человек со странностями

У Водолеев часто бывает репутация городских сумасшедших, потому что они ведут себя без оглядки на окружающих и пресловутое общественное мнение, учитывая только свои собственные желания. Но это говорит не столько о сумасшествии, сколько об изрядной доле эгоизма – иногда, возможно, зашкаливающей – но не более того. Водолеи так же нормальны, как и остальные знаки Зодиака, просто им абсолютно безразлично, что вы о них подумаете.

…Рыбы – всегда витают в облаках

О Рыбах говорят как о неисправимых романтиках, которые постоянно витают в облаках, а на грешную землю спускаются только в случае крайней необходимости. К счастью, для самих представителей знака это не так. В таких качествах, как практичность и расчетливость, они могу дать фору многим другим знакам Зодиака, и в сложной жизненной ситуации не растеряются, а будут действовать спокойно и хладнокровно. Ну а помечтать Рыбы, конечно, любят, но только в свободное от работы и домашних хлопот время.

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