Представителей некоторых зодиакальных созвездий в октябре 2020 года постигнут неудачи.
Об этом сообщила астролог Наталья Коляда, передает "Астромеридиан".
"7-9 октября сорвутся планы Близнецов, Дев и Скорпион на поездку, встречу или учебу. Это им «организует» оппозиция Урана с Меркурием. Она символизирует неожиданные обстоятельства, которые валятся как снег на голову, и отменяют планы", - говорится в прогнозе астролога.
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У Близнецов неудачи будут связаны с работой, у Дев - с поездками, у Скорпионов сорвется важный разговор.
"13-14 октября оппозиция Солнца и Марса нарушит планы Овнов, Львов и Весов. Это аспект столкновения с силой или инициативой, которые стоят против вашей силы или инициативы", - говорит Коляда.
Так, у Овнов житейские обстоятельства будут против них, у Львов все планы сорвутся, а Весы столкнутся с агрессией.
"18-19 октября невезение постигнет Тельцов, Дев, Весов и Рыб. Им всем подпортит жизнь оппозиция Венеры и Нептуна, символизирующая обманы и путаницу в любви и деньгах, и непонятные обстоятельства, нарушающие планы на приятный отдых", - подытожила астролог.
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