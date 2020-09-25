В этом месяце садоводы и огородники собирают оставшуюся часть урожая и начинают подготовку к зиме.

Октябрь – завершающий месяц огородного сезона.

Читайте такжеКалендарь стрижек на октябрь 2020: в какие дни лучше всего сменить прическу, чтобы придать волосам красоты и блескаВо второй месяц осени каждый садовод и огородник старается закончить все работы. Так, нужно собрать овощи, плоды зимних сортов фруктов, которые еще остались в саду и на огороде, и отправить их на хранение.

Так, октябрь хорошее время для высадки озимого чеснока, чтобы он успел пустить корни до того, как наступят морозы. Также можно приготовить участок подзимних посевов зелени и овощей и купить подходящие семена.

В саду еще есть время высадить молодые саженцы малины, смородины или крыжовника и яблок. Кроме того, стоит подготовить деревья к зиме.

Лунный посевной календарь на октябрь 2020 года, составленный астрологами, подскажет, какие дни являются наиболее благоприятными для работ в саду и на огороде, а в какие – не рекомендуется работать с землей.

Лунный посевной календарь на октябрь 2020 по дням

1 октября – удачное время для посева зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуется борьба с вредителями растений

2 октября (полнолуние) - не рекомендуются посевы и посадки

3 октября - не рекомендуются посевы и пересадки. Лучше заняться уничтожением вредителей, прополкой и мульчированием. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

4 октября – посадка озимого чеснока, лука, а также подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов

5 октября - стоит проводить те же самые работы, что и в предыдущий день

6 октября - не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Лучше заняться удалением лишних побегов, стрижкой, прополкой, культивацией, мульчированием, а также сбором лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

7 октября - как и в предыдущий день, не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективно удаления лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование

8 октября – в этот день лучше заняться удалением лишних побегов, стрижкой, прополкой, культивацией, мульчированием, а также сбором лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

9 октября - стоит заготавливать зелень и лекарственные травы, которые требует эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удачными получаются в это время консервы и соленья

10 октября - стоит проводить те же самые работы, что и в предыдущий день

11 октября - неудачное время для посевов и пересадки садово-огородных культур. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Хороший момент для подготовки грядок

12 октября - рекомендовано делать все то же, что и днем ранее

13 октября - неудачное время для посевов и пересадки. Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев

14 октября - не рекомендуется посев и пересадка. Лучше заняться рыхлением, культивацией, окучиванием, мульчированием деревьев

15 октября - следует навести порядок на участке

16 октября (новолуние) - не рекомендуются посевы и пересадки

17 октября - в этот день эффективны прививки, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей

18 октября – не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Благоприятное время для консервирования фруктов и овощей

19 октября – хорошее время для сбора овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов, а также для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

20 октября - рекомендовано делать все то же, что и днем ранее

21 октября – посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос

22 октября - стоит проводить те же самые работы, что и в предыдущий день

23 октября - не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты

24 октября - рекомендовано делать все то же, что и днем ранее

25 октября - не стоит заниматься посевами и пересадками. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты

26 октября – следует заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варенья и солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений

27 октября - стоит проводить те же самые работы, что и в предыдущий день

28 октября – хорошее время для посева зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуется борьба с вредителями растений

29 октября – как и в предыдущий день, рекомендуется посев зелени для выращивания в доме или в зимней теплице, а также борьба с вредителями растений

30 октября - рекомендовано делать все то же, что и предыдущие два дня

31 октября (полнолуние) - неудачное время для посевов и пересадок

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Автор: Алина Вишневская