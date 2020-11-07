Последний месяц осени - это время подготовки к зиме.

Ноябрь - последний месяц осени и время начала зимних холодов. Большинство огородных и полевых работ уже закончились к этому времени. Однако даже в ноябре садоводу будет чем заняться.

В первой половине ноября проводят сев моркови, шпината, петрушки, лука. До первых заморозков также сохраняют капусту в земле. Проводят работы в теплицах - подготавливают почву для ранних томатов, перцев, огурцов.

В ноябре часто перекапывают почву при первых морозах, чтобы она промерзла и погибли вредители. В саду белят стволы деревьев, подсыпают землю к кустам земляники, устанавливают кормушки для птиц.

Как Луна влияет на растения

Известно, что фазы Луны влияют на урожайность растений и их рост. При убывающей Луне советуют высаживать корнеплоды, пересаживать плодовые деревья и кустарники. В полнолуние и новолуние растения лучше не трогать. В это время стоит бороться с вредителями и провести уборку на участке. Также разные знаки Зодиака, в которых пребывают Луна, по-разному влияют на плодородность и здоровье растений.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2020 года по дням

1 ноября - не рекомендуется пересадка. Садят озимый лук, сеют редис, петрушку, морозостойкую свеклу. Благоприятный день для посадки и обрезки плодовых деревьев и кустарников.

2 ноября - выкапывают луковицы растений для хранения. В теплице сеют горчицу, лук, шпинат.

3 ноября - не рекомендуется пересаживать любые растения. Можно рыхлить почву, прореживать всходы. С деревьев удаляют лишние и больные ветки.

4 ноября - не рекомендуется пересаживать растения. Хороший день для посадки декоративных и вьющихся растений в горшке. Сегодня можно косить газон.

5 ноября - в теплице сеют шпинат, петрушку, сельдерей, укроп, редьку. На огороде проводят зимний посев моркови, свеклы, редьки, редиса.

6 ноября - не рекомендуется опрыскивать растения ядохимикатами. Сажают кустарники, белят деревья.

7 ноября - не рекомендуется поливать растения. Благоприятный день для перекопки почвы, рыхления, окучивания, мульчирования.

8 ноября - не рекомендуется поливать растения. Укрывают на зиму розы, выкапывают клубни и луковицы. Проводят санитарную обрезку деревьев, мульчирование земляники, малины, луковичных цветов.

9 ноября - не рекомендуется подкармливать растения. Проводятся те же работы, что и в прошлый день.

10 ноября - не рекомендуется замачивать семена. Можно перекапывать, рыхлить, мульчировать почву, сажать многолетние цветы.

11 ноября - благоприятный день для борьбы с вредителями и болезнями. Можно полоть сорняки, косить траву, подкармливать корнеплоды.

12 ноября - хороший день для укоренения черенков. Проводят посев моркови, петрушки корневой, свеклы. В этот день советуют поливать и подкармливать растения.

13 ноября - воздержитесь от использования химикатов. Можно обрезать деревья, скашивать траву, ставить ловушки для грызунов. Хороший день для посадки клубнелуковичных цветов.

14 - 16 ноября - период новолуния, все растения в это время уязвимы. Не рекомендуется проводить любые работы с растениями.

17 ноября - неблагоприятный день для полива и обрезки растений. В огороде сажают озимый лук и чеснок, в теплицу проводят рассаду цветной капусты. Проводят укоренение черенков, посадку вьющихся цветов. Хороший день для заготовки соков и вина.

18 ноября - в теплице проводят посадку шпината, петрушки, свеклы. В огороде высаживают зимний чеснок, лук, салат, свеклу, морковь, щавель.

19 ноября - хороший день для посева многолетних цветов и обрезки веток деревьев. В этот день советуется закрывать огурцы и квашеную капусту на зиму.

20 ноября - неблагоприятный день для посева и посадки большинства культур. Можно полоть, обрабатывать и мульчировать грядки.

21 ноября - не рекомендуется подкармливать и подливать растения. Можно снимать засохшие плоды и проводить санитарную обрезку, выкапывать луковицы для хранения на зиму.

22 ноября - неблагоприятный день для обрезки растений. Хороший день для посадки многолетних цветов. Рекомендуется белить деревья, сеять ранние огурцы и шпинат.

23 ноября - проводят такие же работы, как в предыдущий день.

24 ноября - подкормку и поливы проводить очень умеренно. Не рекомендуется обрабатывать растения химическими препаратами. Проводят выгонку цикорного салата, луков, свеклы.

25 ноября - проводят мульчирование многолетних растений и овощей. Обрезают сухие и больные ветки. Не рекомендуется поливать, подкармливать растения, сеять большинство культур.

25 ноября - рекомендуется делать то же, что и днем ранее. Также хороший день для заготовки вина.

26 ноября - в теплице проводят посадку пекинской капусты, шпината, листового салата. Выгоняют петрушку, лук, спаржу, сельдерей.

27 ноября - рекомендуется проводить обрезку и очистку деревьев и кустарников, удаление больной коры. Благоприятный день для посева многолетних цветов.

28 ноября - стоит проводить те же работы, что и вчера.

29 ноября - не рекомендуется пересаживать растения и рыхлить почву.

30 ноября - полнолуние. Не проводятся никакие работы с растениями.

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Автор: Екатерина Пулатова