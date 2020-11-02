Лунный календарь подскажет, в какие дни ноября можно делать стрижку и когда от неё стоит отказаться.

Как известно, Луна имеет большое влияние на жизнь человека и работу его организма. Наши волосы также подвержены лунному воздействию. В некоторые дни месяца они растут быстрее, в другое время - чаще выпадают и ослабевают.

Как фазы Луны влияют на волосы

При смене прически нужно ориентироваться на лунные фазы. В период растущей Луны волосы растут быстрее, а во время убывающей - медленнее растут и хорошо сохраняют форму прически.

В растущую Луну можно уделить время уходу за волосами - это хорошая пора для использования витаминных масок для волос и питательных масел. Волосы хорошо впитывают целебные средства и быстро восстанавливаются.

Удачной порой для стрижки считает полнолуние: в это время волосы особенно пышные и послушные. Также это самое лучшее время для кардинальных перевоплощений.

Лунный календарь стрижек подскажет вам, когда лучше всего стричь или красить волосы, а в какие дни от посещения парикмахерской лучше отказаться.

Лунные фазы на ноябрь 2020

Убывающая Луна - с 1 по 14 ноября 2020 года

Новолуние - 15 ноября 2020 года

Растущая Луна - с 16 по 29 ноября 2020 года

Полнолуние - 30 ноября 2020 года

Стрижка в ноябре 2020: удачные и неудачные дни

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2020 года: 3, 8 и 9, 16–18, 21, 23, 27, 30 ноября.

Благоприятные дни для окраски волос в ноябре 2020 года: 1, 2, 8, 9, 11, 16, 27, 29 ноября.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в ноябре 2020 года: 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября.

В эти дни не рекомендуется стричь волосы: 1-2, 4-7, 10-13, 15, 19-20, 24-25, 28-29 ноября.

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Автор: Екатерина Пулатова