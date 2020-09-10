Телец уверен, что его недооценивают, говорят астрологи.

По словам астрологов, есть знаки Зодиака, которые копят зависть, изъедая себя изнутри.

Астроэксперты рассказали, какой знак Зодиака наиболее предрасположен к этому. Об этом пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказался Телец. Это знак слишком осторожен, поэтому его многие обходят на жизненных виражах. Это и становится поводом для зависти. Тельцы стараются это скрывать, но это у них плохо получается.

Телец уверен, что его недооценивают, а других людей считает порой беспринципными, заключили астрологи.

Телец: характеристика знака Зодиака

Телец – второй знак Зодиака, период которого продолжается с 21 апреля по 21 мая. Один из самых уравновешенных знаков Зодиака, его стихия – земля, символ – священная корова, плодородная земля и цветущий сад.

Планета-покровитель – Венера. Камни-талисманы: амазонит или аметист, авантюрин или агат, яшма и кварц.

Основные черты характера, которые отличают Тельцов от остальных: терпеливость, трудолюбие, практичность, житейская мудрость, неторопливость, любовь к удовольствиям и упрямство.

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Автор: УНИАН