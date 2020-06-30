Астрологи назвали самый требовательный знак Зодиака

Дева очень критически относится к людям, говорят астрологи.

Среди нас очень много людей, которые всегда не довольны конечным результатом, своими и чужими достижениями. Им никогда не угодишь, ведь они всегда требуют большего.

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Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый требовательный, пишут "Подробности".

Итак, критикующая и осуждающая Дева, несомненно, является самым требовательным знаком во всем зодиакальном круге. Она очень критически относится к людям, которые, по ее мнению, работают не так усердно, как она.

В то время как сами Девы очень критично подходят к людям, они на самом деле невероятно чувствительные люди, которые могут резко реагировать на критику или осуждение в свою сторону. Именно в эти моменты проявляются их настоящие эмоции, которые они упорно стараются сдерживать.

Дева – шестой знак Зодиака, период которого продолжается с 22 августа по 23 сентября. Один из самых предусмотрительных знаков Зодиака, его стихия – земля, символ – дева. Планета-покровитель – Меркурий.

Камни-талисманы: агат, малахит, горный хрусталь, лазурит, сердолик, лунный камень, яшма, авантюрин, нефрит и аметист.

Основные черты характера, которые отличают Дев от остальных: выносливость, осторожность, мнительность, пунктуальность, наблюдательность, предусмотрительность и надежность.

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