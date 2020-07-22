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Назван самый харизматичный знак Зодиака

09:07, 22 июля 2020
Астрология
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Лев – самый харизматичный знак Зодиака, говорят астрологи / фото uznayvse

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый обаятельный и харизматичный, пишут "Подробности". 

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Итак, на первом месте оказался Лев. Они немедленно заставляют людей сесть и обратить все внимание на себя. Иногда это происходит благодаря их дружелюбию или тому, как они себя ставят. В других случаях это просто ослепляющие улыбки и необычайная внешность.

Они обладают талантом (и любовью) находится в центре внимания, что хорошо, ведь окружающие, как правило, следят за каждым их движением. Энергия Львов очень привлекательна.

Ранее астрологи составили рейтинг лучших мужей по знаку Зодиака.

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Теги: #астролог#Гороскоп