Назван самый болтливый знак Зодиака

Близнецы могут поддерживать беседы на любые темы, причем с огромнейшим удовольствием.

Есть люди, которые будто говорят без остановки. Для них не существует никаких неловких пауз и нехватки тем для разговора, они всегда и обо всем говорят.

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Астрологи рассказали, какой знак Зодиака не умеет держать язык за зубами, пишут "Подробности".

Итак, на первом месте оказались Близнецы. Они живут, чтобы говорить, говорить и говорить. Разговоры — это их естественное состояние, и порой заткнуть фонтан красноречия Близнецов практически невозможно.

Они умны и интеллектуальны, а это значит, что Близнецы могут поддерживать беседы на любые темы, причем с огромнейшим удовольствием.

Близнецы – третий знак Зодиака, период которого продолжается с 21 мая по 21 июня. Один из самых непредсказуемых знаков, его стихия – воздух, символ – две вертикальные колонны, обозначающих врата познания, ведущие в покои мудрости.

Планета-покровитель – Меркурий. Камни-талисманы: малахит, горный хрусталь, обсидиан, агат, лунный камень, нефрит и амазонит.

Основные черты характера, которые отличают Близнецов от остальных: энергичность, независимость, общительность, коммуникабельность, чувство юмора и любопытство.

Ранее астрологи составили топ самых сложных знаков Зодиака. Среди таких — Скорпион, Рак, Близнецы и Козерог.

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