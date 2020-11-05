Советы астрологов помогут вам подготовиться к наступающему году.

Астрологи составили прогноз на 2021 год для всех знаков Зодиака. Их советы помогут вам подготовиться к наступающему году.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам в год Быка следует поумерить свою агрессию. Старайтесь не вступать в конфликты и держите негатив при себе. Этот год будет крайне тяжелым для тех, кто не сможет совладать с эмоциями и импульсивностью.

Если не падать духом, то 2021 год для Тельцов будет довольно благоприятным и стабильным. Тельцам стоит искать опору в других людях. Она станет очень полезной в начале этого непростого года и летом - в период вспышки негативной энергии звезд.

Близнецы

Близнецам в год Быка стоит быть готовыми к разным неожиданностями. Начиная с середины лета на смену нервозности придут спокойствие и размеренность. Вторую половину года можно посвятить поискам второй половинки.

Рак

В 2021 году звезды советуют Ракам исправить ошибки прошлого. Тщательно обдумывайте все важные решения, иначе удача может отвернуться от вас. Первые месяцы лучше посвящать исключительно семье и второй половинке.

Лев

У Львов в 2021 году ожидаются весьма удачные деловые и личные поездки. Смена обстановки прекрасно скажется на удаче и настроении. В конце года возможны неурядицы на финансовом поприще, но Львы входят в список самых сильных знаков Зодиака, так что им всё по плечу.

Дева

Для Дев год Белого Быка окажется очень изменчивым. Энергетика звезд и планет будет меняться непредсказуемым образом, особенно с февраля по апрель и в июле. Год отлично подходит для дальних поездок, общения с близкими, новых знакомств.

Весы

Весам стоит почистить свое окружение от токсичных людей. В целом это время будет довольно непростым, так что астрологи советуют полагаться лишь на собственный опыт. С финансовой точки зрения год будет достаточно продуктивным. Весам можно совершать дорогостоящие приобретения. При желании можно сменить работу, открыть новый бизнес.

Скорпион

Скорпионы — одни из самых стойких людей. Они прекрасно адаптируются к трудностям и переживают любые проблемы с наименьшими потерями. У Скорпионов все удастся, если они очистят свои мысли от негатива и начнут мыслить в позитивном ключе.

Стрелец

У Стрельцов в 2021 году может появиться не свойственная им проблема — апатия, уныние и негативное настроение. Астрологи советуют Стрельцам больше времени посвящать общению с близкими, вовремя отдыхать и не перегружать себя заботами. В конце года этих людей ждет большой энергетический всплеск. Нужно направлять свои силы в правильное русло.

Козерог

Козерогам в этом году стоит проанализировать свое прошлое: возможно, вы по своей вине потеряли важного для вас человека. Астрологи советуют использовать любой шанс для примирения и поиска компромиссов. А вот кризисные ситуации на работе нужно решать быстро и без промедления.

Водолей

Для Водолеев в год Быка самой важной станет сфера денег и работы. Это будет удачный год для творческих людей, а также для Водолеев, которые постоянно находятся в движении. В начале года возможны вспышки плохого настроения, но с ними Водолеям будет очень легко справиться.

Рыбы

Рыбам в 2021 году стоит избавиться от обид и перестать злиться. Важно забыть негативное прошлое, сфокусироваться на чем-то хорошем и приятном. Постарайтесь спокойно воспринимать свои перемены настроения и настроиться на позитив.

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Автор: УНИАН