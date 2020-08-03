Какие знаки Зодиака ждет удача всю неделю: астрологи назвали настоящих счастливчиков

Среди счастливчиков недели - четыре знака Зодиака.

Неделя окажется весьма благоприятной для зодиакальных представителей.

Гороскоп расскажет, каким знакам Зодиака повезет в период 3-9 августа. Об этом пишет SlovoFraza.

Tелец

Tелец окажется настоящим везунчиком, которому будут улыбаться звезды все 7 дней. Прежде всего, обстоятельства сложатся таким образом, чтобы вы распрощались со старыми проблемами и неудачами. Получится довольно быстро и без особых трудностей вернуть все долги и снять с себя груз прошлого. Гороскоп говорит, что это удачный период для карьерного роста, выгодных деловых знакомств, заключения перспективных контрактов и обогащения.

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Близнецы

Гороскоп предлагает Близнецам следовать за собственными интересами. Прислушивайтесь только к себе, ведь мощная интуиция подскажет, в каком направлении лучше всего двигаться, на какие предложения соглашаться и с какими людьми сотрудничать. Повезет Близнецам в любви, где наладите связь с партнером или встретите родственную душу, в которую влюбитесь и создадите отношения.

Дева

З по 9 августа зодиакальный представитель превратится в максимального оптимиста и добряка, который притягивает к себе окружающих и способен расположить любого человека. Это крайне удачный и благоприятный период для расширения списка знакомых, куда сможете включить полезных и влиятельных людей, способных стать вашими наставниками, деловыми партнерами и покровителями.

Скорпион

З-9 августа у Скорпиона получится отдохнуть душой. Bы окружены замечательными людьми, чувствуете себя просто прекрасно и будете дарить радостные эмоции. Hе переживайте о работе, ведь все решится без вашего участия, но вы умудритесь получить свои бонусы. B таком состоянии вы легче располагаете к себе людей, что позволит завести перспективное знакомство в непринужденной обстановке.

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