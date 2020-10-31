Сегодня празднуют именины 11 мужских и 3 женских имени.

Православная церковь вспоминает разных святых и почитает их каждый день. Люди с именами святых отмечают свой День ангела. Хорошей приметой считается выбрать имя для ребенка из церковного календаря. Таким образом у него появится свой Ангел-хранитель.

31 октября в православном календаре значатся 11 мужских и 3 женских имени.

Мужские именины 31 октября

Теодор: в переводе с латинского - "дар Божий".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль, что означает "Божий воин".

Давид: происходит от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Юлиан: образовано от латинского "из рода Юлиев", "июльский".

Иосиф: происходит от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Лука: от латинского слова lux - "свет".

Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Андрей: от древнегреческого имени Андреас, образовано от слова андрос - "мужчина".

Сергей: форма римского родового имени Sergius - "высокий", "знатный".

Федор: современная форма древнегреческого имени Теодорос "Божий дар".

Женские именины 31 октября

Елизавета: от древнееврейского имени Элишеба - "почитающая Бога".

Злата: буквальный перевод древнегреческого имени Хриса - "золотая".

Ефросинья: образовано от древнегреческого имени Эуфросюне - "радость".

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Автор: Екатерина Пулатова