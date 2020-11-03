Сегодня отмечают именины 22 мужских и 2 женских имени.

Церковный календарь каждый день вспоминает имена определенных святых, а люди, названные их именами, отмечают свой День ангела. Верующие могут выбрать имя для ребенка из списка святых, которые почитаются в день его рождения.

Православный календарь имен подскажет, кого поздравить с днем рождения и как назвать ребенка, рожденного в этот день.

Мужские именины 3 ноября

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре".

Илларион: форма древнегреческого имени Хиларион, от слова хиларос - " веселый", "радостный".

Георгий: от древнегреческого слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Ян: польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, то есть "Яхве милостив".

Демьян: произошло от древнегреческого имени Дамианос, от слова дамазо - "подчинять".

Василий: образовано от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Анатолий: от древнегреческого слова анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца".

Захар: образовано от древнееврейского имени Зехарья "Господь вспомнил", "памятный Господу".

Иван: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив".

Егор: вариант древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю".

Константин: от латинского слова constans - "стойкий", "постоянный".

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на ноябрь 2020: когда красить волосы и делать стрижку Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ - "знаменитый властитель".

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "высокий", "знатный".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Вольдемар: от немецких слов: waltan и maren - "знаменитый властелин".

Теодор: в переводе с латинского - "дар Божий".

Федор: от греческого имени Теодорос - "Божий дар".

Юлиан: образовано от древнегреческого иулос - "кудрявый", и от латинского "июльский".

Аркадий: от древнегреческого имени Аркадиос - "житель Аркадии", "счастливый".

Женские именины 3 ноября

Аза: в переводе с древнееврейского языка - "уверенная", "твердая".

Пелагея: произошло от древнегреческого имени Пелагиа - "морская".

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Автор: Екатерина Пулатова