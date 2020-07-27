Астрологи рассказали, как знаки Зодиака реагируют на измены

Простить предательство могут не все знаки Зодиака.

Не каждый знак Зодиака может простить измену и идти дальше. Более того, большинство людей разрывают отношения сразу.

Но есть и те, кто готов дать партнеру второй шанс, передает slovofraza.

Овен

Овны очень импульсивны. Несмотря на это они воспринимают новость об измене достаточно спокойно. Но когда пройдет период осознания, то этот знак Зодиака закатит грандиозный скандал. Овны не простят измену.

Телец

Тельцы будут отказываться верить в то, что им изменяют. А вот, когда они получат конкретные доказательства, то им будет сложно расстаться с партнером. При этом измена может оставить такой отпечаток в их душе, что они разочаруются во всех.

Близнецы

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Близнецы расстроятся, узнав такую новость, но страдать долго не будут. Этот знак Зодиака всегда готов к новым отношениям. Окунувшись в новые, им легче забыть старые.

Рак

Если вы изменили Раку, то будьте готовы к привселюдному унижению. Они сделают все, чтобы окружающие узнали о вашей подлости. И только потом они начнут работать с чувством опустошенности и искоренять его из себя. Чтобы смириться с изменой, Раку необходимо много времени.

Лев

Гордые и неприступные Львы никогда не простят измену. Этот знак Зодиака отомстит всем, кто причинит ему боль. Причем это может продолжаться долго.

Дева

Дева молча выставит партнерами с вещами за дверь и навсегда вычеркнет его из своей жизни. При этом Девы никому об этом не расскажут.

Весы

Измена может выбить их из колеи. Они не будут страдать, а отправятся на поиски новой любви. Они всегда тянутся к серьезным отношениям, поэтому не могут находиться долгое время в одиночестве.

Скорпион

Скорпионы безумно ревнивые, хотя сами далеко не пример верности. Если Скорпиону изменили, то об этом он будет помнить долго, как и продолжать мстить своему обидчику.

Стрелец

Стрельцы, узнав об измене, могут закрыться в себе. Они изолируются от всех и попробуют пережить эту боль. Этот знак Зодиака склонен винить себя в том, что его предали. Поэтому он может простить своего партнера.

Козерог

Козероги, прежде чем принять какое-то важное решение в отношении изменщика, должны узнать все подробности его поступка. За поддержкой и советом они могут отправиться к подруге или психологу, но никогда не смогут простить обидчика.

Водолей

Водолеи могут начать ненавидеть всех людей противоположного пола, если однажды им изменили. Они сразу расстанутся с неверным партнером и особо страдать не будут.

Рыбы

Рыбы - это один из самых верных знаков Зодиака. Поэтому измен со стороны партнера они терпеть не будут. Этот знак Зодиака расскажет всем о том, что его предали. Вскоре Рыбы успокоятся и снова начнут верить в настоящую любовь.

Как сообщал УНИАН, четыре знака Зодиака в августе ждет судьбоносная встреча.

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