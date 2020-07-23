Стало известно, какие в сексе разные знаки Зодиака

Предпочтения в сексе также могут зависеть от вашего знака Зодиака.

Все знаки Зодиака по-разному проявляют себя в постели. А вот понять, что вам больше подходит можно, изучив наблюдения астрологов.

Львы, например, всегда знают чего хотят, передает pogliad.

Телец

Тельцы любят романтику, но не слащавость. Поэтому в постели они могут поддаться как приятным ласкам, так и грубости. Также у людей, рожденных под этим знаком очень много смелых фантазий.

Близнец

Для Близнецов важна не сама техника секса, которой владеет партнер, а духовная связь. Они любят романтику, взгляды и поцелуи. Для занятий сексом им нужна особая атмосфера, они быстро возбуждаются и ждут в ответ того же. При этом, если изначально интим не задался, то Близнецы могут его и вовсе отложить на потом.

Рак

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Раков всегда нужно хвалить и говорить, какое у них прекрасное тело. А также не забывайте напоминать им, что секс с ними просто головокружительный. Этому знаку Зодиака важно чувствовать, что они любимы и желанны. Стоит отметить, что Раки одержимы сексом и думают о нем всегда и везде.

Лев

Львы всегда знают, чего хотят. Для них очень важно, чтобы секс всегда заканчивался оргазмом, а то и не одним. Львы не станут исполнять сексуальные желания партнера, если заведомо знают, что они от этого не получат удовольствия. Этот знак Зодиака всегда ставит свои желания на первый план.

Дева

Девам нравится, когда их добиваются и показывают свое желание ими овладеть. Когда уровень обожания показан в полной мере, Девы на все 100 процентов готовы открыться своему партнеру. Они позволят делать со своим телом все, что им заблагорассудится. Также Девы любят ролевые игры.

Весы

Весы склонны к самолюбованию, поэтому они часто эротично снимают одежду и разглядывают себя в зеркале. Для них это может стать частью эротической игры, в которую они заманивают своего партнера. При этом они ненавидят грубость и спешку. Для ниж важна чувственность и длительные предварительные ласки.

Скорпион

Настоящие фанаты секса - это точно о Скорпионах. Они часто думают о партнерах, легко возбуждаются от постельных сцен в кино и тут же жаждут повторить их. Для них важно знать, что партнер наслаждается сексом так же, как и он, поэтому они не страдают эгоизмом в постели.

Стрелец

Этот знак Зодиака делится на два типа - идеалистические и преданные романтики. Одни преданны одному партнеру, а другие могут вести беспорядочную половую жизнь. Стрельцы всегда оценивают ситуацию и думают, что получат взамен от партнера. Женщины-Стрельцы считают себя искусными любовницами, поэтому всегда ждут похвалы и платы за удовольствие, которое доставляют своему избраннику.

Козерог

Изначально Козероги долго присматриваются. Они не любят экспериментировать. На первом месте у них результат. При этом у Козерогов свое понятие сексуальности. Они могут попросить партнера вместе сходить в душ перед сексом. Также Козероги сразу определяют, кто будет лидером в постели.

Водолей

Водолеи чаще всего подчиняются в сексе. Для них важно показать свою преданность и любовь к партнеру. Для людей, рожденных под этим знаком Зодиака, нет табу в сексе. А после интимной близости они любят обниматься и вести душевные разговоры.

Рыбы

У Рыб есть много фетишей, которые могут стать неожиданным сюрпризом для их партнера. Но если партнер согласится на все то, что хотят Рыбы, то это будет лучший секс в их жизни. Также Рыбы не любят излишнюю романтику, поэтому сразу переходят к делу. Но если у них хорошее настроение, им во всех подробностях хочется знать, почему и за что их любят, особенно в самых интимных подробностях.

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