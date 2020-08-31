Водолеев тоже ждет настоящая война на любовном фронте. Один неверный шаг может разрушить любовь до основания.

Известный астролог Павел Глоба назвал неудачников недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Самый неблагоприятный день недели - 5 сентября. На выходных вам грозит встреча с токсичными людьми, поэтому важно помнить о том, как восстанавливать энергию и силы после неприятного общения. Не стройте на этой неделе далекоидущих планов и не отправляйтесь в дорогу. Лучше направить энергию на то, что актуально прямо сейчас. В любовной сфере рассчитывать на спокойствие не стоит. Вторая половинка постоянно будет находить повод повздорить и поспорить. Одиноким Козерогам лучше не проявлять активности и не искать любовь.

Водолей

Водолеев тоже ждет настоящая война на любовном фронте. Один неверный шаг может разрушить любовь до основания.

В финансах на этой неделе также не стоит рассчитывать на удачу - 31 сентября станет самым неблагоприятным днем.

Рыбы

Рыбы на этой неделе растеряют всю свою интуицию. Наиболее вероятными негативные воздействия звезд возможны 2 сентября. Это будет очень тяжелый день для Рыб, которые являются типичными эгоистами. Также не повезет жадным и неискренним людям.

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Автор: УНИАН