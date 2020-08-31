Известный астролог Павел Глоба назвал неудачников недели по знаку Зодиака.
Об этом пишет slovofraza.
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Самый неблагоприятный день недели - 5 сентября. На выходных вам грозит встреча с токсичными людьми, поэтому важно помнить о том, как восстанавливать энергию и силы после неприятного общения. Не стройте на этой неделе далекоидущих планов и не отправляйтесь в дорогу. Лучше направить энергию на то, что актуально прямо сейчас. В любовной сфере рассчитывать на спокойствие не стоит. Вторая половинка постоянно будет находить повод повздорить и поспорить. Одиноким Козерогам лучше не проявлять активности и не искать любовь.
Водолей
Водолеев тоже ждет настоящая война на любовном фронте. Один неверный шаг может разрушить любовь до основания.
В финансах на этой неделе также не стоит рассчитывать на удачу - 31 сентября станет самым неблагоприятным днем.
Рыбы
Рыбы на этой неделе растеряют всю свою интуицию. Наиболее вероятными негативные воздействия звезд возможны 2 сентября. Это будет очень тяжелый день для Рыб, которые являются типичными эгоистами. Также не повезет жадным и неискренним людям.
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