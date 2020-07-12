Астролог составила гороскоп на неделю 13 - 19 июля

С 14 июля Меркурий станет директным, т.е. перейдет в прямолинейное движение и проявления энергий планеты будут сосредоточенные, собранные, организованные, поэтому люди проявляют себя открыто, без помех и без задержек решаются важные дела, темы дома и семьи доставляют удовлетворение.

Многие люди почувствуют себя свободнее, вопросы решаются быстрее, достигается взаимопонимание с ближним окружением. 13 июля Меркурий остановился, эта планета характеризует - мышление и коммуникации. Меркурий готовится перейти в фазу прямолинейного движения, после периода ретроградности. Качества и характеристики этой планеты направляются строго на реализацию индивидуальных проявлений личности, которые будут конструктивны и гармоничны. В течение этой недели люди не склонны отвлекаться и распыляться на мелочи и посторонние моменты.

Энергия Меркурия после периода ретроградности узко направлена, ограничена в подвижности и способности меняться. Соответственно эти энергии влияют на людей, поэтому многим легче сконцентрироваться на деле и добиться быстрых результатов, что положительно влияет на деловую сферу, способность к коммуникации, решению вопросов купли-продажи, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

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С 14 июля Меркурий станет директным, т.е. перейдет в прямолинейное движение и проявления энергий планеты будут сосредоточенные, собранные, организованные, поэтому люди проявляют себя открыто, без помех и без задержек решаются важные дела, темы дома и семьи доставляют удовлетворение. С 14 июля люди легче идут на контакт и воспринимают информацию, находят взаимопонимание, взаимодействие друг с другом становится полезным, поездки благоприятны.

Овен

Хороший период для производственников и спортсменов. Появляются новые идеи и интересы, возможен благоприятный поворот в отношениях с коллегами и партнерами, деловые отношения с женщинами могут повернуться в романтическом направлении. Если что-то беспокоит по здоровью, то в этот период вы быстро восстанавливаетесь. Хороший период для косметических процедур и операций. Романтическое общение, любовные свидания приносят удовлетворение. Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения. Благоприятный период для активного отдыха и взаимодействия с партнером. Ускоряются дела по всем сферам жизни.

Телец

Повышение собственного самообладания в этот период, дает внутренний рост и усиление личностных качеств. Происходит ускорение процесса выздоровления всех заболеваний, а также ярко выражен прилив жизненной энергии. В это время можно ожидать поощрения от начальства, повышения в должности, поддержки влиятельных лиц, обретение покровителей. Этот период отмечен определенным прогрессом и в материальном отношении: вам отдают все, что должны, но не более того. В это время хорошо складываются и укрепляются отношения с домашними или любимыми. Удачный период для построения совместных планов и решения совместных задач.

Близнецы

Ближнее окружение, родственники, дети, а также денежные вопросы, будут основными сферами приложения усилий. Благоприятный период для деловых переговоров, подписания соглашений. В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными, многое получается так, как вы и планировали. В своей профессии проявляете себя уверенно, руководство сможет оценить ваши старания по достоинству. Возможно переутомление из-за связей и контактов, но это подходящий период для направлений профессиональной реализации. Настойчивость в выражении своих идей и интересов, находит поддержку окружающих, хорошо идет работа, требующая умственных творческих усилий.

Рак

Вы очень чувствительны к словам и поведению окружающих; все склонны воспринимать на свой счет, поэтому есть вероятность сделать ошибочные выводы. Воображение может приукрашивать действительность, для творческих людей этот период может оказаться очень продуктивным. Писателям легко выражать свои глубокие ощущения, поэтому могут создать востребованные произведения. Для людей технического склада ума, работающих с расчетами и документами, существует проблема вычленить из потока мыслей главное и неглавное, поэтому порой сложно выразить мысли вслух. Карьера и другие амбиции требуют больших затрат энергии, ваши действия могут ока­зать важное влияние на ваше будущее.

Лев

В это время в памяти могут всплывать давние события, которые не дают вам покоя, тревожат совесть. Расскажите близким людям о том, что вас волнует, не бойтесь доверить свои мысли и поделиться сомнениями, вы обязательно получите поддержку и сможете решить наболевшие вопросы. Можете столкнуться с тем, что вам трудно высказать словами свои чувства, вам кажется, что вас не понимают. Но это может быть плодотворный период для творчества, активно поработав сейчас, уже скоро вы сможете продемонстрировать свои таланты и получить признание. Возникают обстоятельства, способные сделать вас более волевым и динамичным человеком, преуспевающим и незави­симым.

Дева

Приходят новые идеи, вы устремлены в будущее, строите планы. Это хороший период для привлечения спонсоров. Есть возможность найти сторонников и покровителей, большую роль играют единомышленники, у которых можно искать поддержки и понимания. Вы сможете занять лидирующую позицию или «протолкнуть» свою идею. Благоприятное время для общественной работы или научных исследований. Если вы давно планировали создать какое либо сообщество по интересам или общественное объединение, пришло время сделать это. Если долго не получалось договориться, оформить документы или закончить какой либо проект, то сейчас все удастся.

Хороший период для проведения официальных встреч, переговоров, торжественных приемов. Удачное время для решения важных деловых вопросов, у Вас появляются новые идеи для творческого самовыражения. Благоприятное время для начала изучения иностранных языков. Можете рассчитывать на успешное решение юридических дел. Используйте этот период для гармонизации Ваших романтических отношений и семейных связей, занятий с детьми. Складываются ситуации, которые добавят красок в угасающие отношения. Благоприятное время для проведения косметических процедур, а также для закаливающих процедур, любых оздоровительных мероприятий, для начала курса лечения или проведения курса массажа.

Скорпион

Вы становитесь более энергичными, решительными и деятельными. В вас пробуждается дух борьбы и соперничества, поэтому вас легко можно вдохновить на активную деятельность. Дело, начатое в этот период, вначале может казаться многообещающим, но со временем, развивается планомерно, приносит желаемые результаты, хотя и не такие большие, как казалось вначале. Вы, наконец, берётесь за работу, которую долго откладывали или успешно завершаете давно начатые проекты. В это время вы можете сменить работу или активно заниматься поиском работы. Благоприятное время для того, чтобы предпринимать какие-либо действия, направленные на улучшение или укрепление собственного здоровья.

Стрелец

Много дел, связанных с детьми, творческой деятельностью или романтическим партнером, центр событий смещается от вас к другим людям, особенно это относится к вашим брачным или деловым партнерам. Необходимо во всех ситуациях искать компромисс, выгоду и пользу для всех участников отношений. Испортить благоприятные шансы и возможности могут повышенные требования к партнерам и непостоянство настроения. Из-за непонимания друг друга, необоснованной ревности может сложиться напряженный психологический фон. Появляется склонность к ненужной растрате денежных средств, что вызывает дополнительные сложности.

Козерог

Обстоятельства помогают определить свое место в обществе. Ваша работа может затрагивать юридические вопросы, определенный рост и оформление документов. Сосредоточьтесь на своих целях, расставьте приоритеты и тогда появятся возможности реализовать свои планы. Слишком оптимистический взгляд на них может принести разочарования в дальнейшем. Из-за поспешного принятия решений можно совершить неправильные поступки, следствием которых станут финансовые потери. Будьте внимательны при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Соблюдайте осторожность в общественных местах, не вступайте в столкновение с людьми, обладающих властью и влиянием.

Водолей

Этот период благоприятствует взаимоотношениям с детьми, укреплению связи с любимым человеком или рас­ширению круга знакомств. Развитие воображения могут сделать этот период успешным для воплощения творческих замыслов. Возможны счастливые случайности, подарки, премия или другие денежные вознаграждения, которые вы заслужили. Возрастает жизненная сила, сопротивляемость различным заболеваниям. Хорошее воздействие в этот период оказывает занятие спортом и активным отдыхом. Ваша активность возрастает, и это привлекает к Вам партнеров противоположного пола. У Вас появляется желание стать лидером в паре или в семье, поэтому следует обдумать, каким образом это может отразиться на ваших отношениях.

Рыбы

Вы сможете избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или членами семьи. Подходящее время для выражения ваших чувств и интересов, для объяснений с романтическим партнерам. Примите участие в делах ваших взрослых детей, с младшими занимайтесь с развивающими играми. Пробуждение творческого воображения, интуиции и проницательности, постоянно присутствующее чувство наступающего развития, поможет построить планы на будущее. Для людей интеллектуального склада период будет благоприятным для творческого развития, а для людей, склонных к искусству, путешествия и отдых послужат поводом для вдохновения. Благоприятны контакты с зарубежными партнерами, может быть достигнута долгожданная договоренность.

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