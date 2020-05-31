Астролог составила гороскоп на неделю 1-7 июня

5 июня в 22:25 по киевскому времени произойдет Полнолуние, оно же Полутеневое Лунное затмение.

Неделя с 1 по 7 июня особая, приносит много важных событий. 5 июня в 22:25 по киевскому времени произойдет Полнолуние, оно же Полутеневое Лунное затмение в Стрельце, которое открывает длинный коридор затмений (до 5 июля). Влияние этого затмения почувствуют все, но особенно, представители знаков Стрельца и Близнецов. Будьте готовы к внезапному изменению планов, то, что было актуально ранее, теряет свою значимость. Понимание общей астрологической ситуации, поможет избежать осложнений, а также получить пользу от предстоящих событий.

Период затмений – это время перезагрузки, возможность найти свой правильный путь, понять свое предназначение. Это лучшее время для освобождения от всего, что блокирует ваши возможности, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Для Овнов подготовленных к различным ситуациям, занимающихся самопознанием, это хорошее время для кардинальных жизненных перемен. Многие смогут поставить цели для карьерного роста и начать к ним двигаться, создавая свою стабильность. Неожиданные перевороты по службе и карьере в ту или иную сторону, окажутся результатом ваших прежних стараний. Т.е. получаете в соответствии со своим уровнем развития, качеством выполняемой работы и приложением усилий. Могут возникнуть определенные сложности в юридических вопросах, во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.

В этот период не стоит делать серьезные покупки, т.к. неосмотрительные финансовые операции позднее приведут к потерям и сожалениям. Хорошая неделя для того, чтобы перевести большую часть работы, формат общения с партнерами в онлайн режим. Новые и оригинальные идеи, вера в прогресс, предоставляют вам возможность распознать новые шансы для дальнейшего успеха, найти выход из ситуации, которая ранее казалась неразрешимой. Эта будет знаменована судьбоносными событиями, вы увидите результат того, что было начато ранее.

Близнецы

Если вы сможете расставить приоритеты и освободиться от всего того, что мешает вам, этим вы положите начало качественным изменениям для счастливого будущего. Усиливается психическое перенапряжение, которое может служить причиной неправильных действий и конфликтных ситуаций. Поскольку вы осознаете энергии этой недели, не позволяйте втягивать себя в какие-либо конфликтные или противоречивые ситуации. Импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста, могут значительно помешать вам в делах.

Рак

Доверьтесь своей интуиции, приложите всю свою выдержку, терпение, сдержанность и подчинение внутренней силе, постарайтесь абстрагироваться от происходящего. Сосредоточьтесь на себе и семье, восстановите общение с родными, если по каким либо причинам отношения стали прохладными. Подходящее время для решения вопросов с недвижимостью. Домашние дела, встречи с близкими людьми, может оказаться на удивление позитивным. Существенно повышается энергичность и способность проявления своей индивидуальности.

Лев

Эмоциональные всплески и некоторое состояние напряженности мешает принимать правильные решения.

Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Но помните, что приключения и чрезмерное увлечение незнакомыми партнерами может привести к неприятным последствиям. При правильном использовании энергий этой недели, возможно провести конструктивные преобразования в своей жизни. Но стоит быть готовыми к тому, что неожиданно ваши планы могут изменить внешние события, повлиять на которые вы не можете.

Дева

Это период активной интеллектуальной деятельности, но при этом увеличивается вероятность умственного переутомления. Старайтесь экономно расходовать свои физические, интеллектуальные и финансовые ресурсы, что позволит направить энергию на осмысление средств достижения ваших жизненных целей, а не на исправление непродуманных действий и ошибок. Неудовлетворительные обстоятельства на работе старайтесь воспринимать как временное явление, а энергию недовольства трансформировать в полезную и направлять на дела, способствующие позитивным переменам.

В течение недели важно все, что связано с общением с окружающими, учебой, знаниями, транспортом, поездками, родственниками. Может завершиться работа над каким-либо проектом, подойти к концу какой-либо учебный курс или же закончиться поездка. Если вы не посещаете какие-либо занятия, то у вас может начаться период, когда вы будете развивать какие-то навыки или приобретете новые.

Обстоятельства складываются подходящим образом для того, чтобы осознать причины, исправить ошибки и наладить отношения с близкими людьми или соседями.

Скорпион

В течение недели могут произойти неприятные ситуации, связанные с давними событиями. Потерянные вещи и люди из прошлого неожиданно появляются в зоне видимости. Сильная раздражительность толкает на создание сложностей в семейных отношениях и социальной сфере. Внутреннее напряжение можно снять через активную работу или творческую деятельность. Для людей искусства – благоприятная неделя, приходят невероятные, нестандартные идеи и сюжеты, переворачивающие собственный внутренний мир и оказывающие положительное влияние на ближнее окружение.

Стрелец

Лунное затмение в вашем знаке, влияние которого вы ощущаете всю неделю, способствует сильному психическому перенапряжению, которое может служить причиной неправильных действий и конфликтных ситуаций. Стремление к конкуренции, порой, не совсем здоровой, возрастает. Это не подходящий период для того, чтобы утверждать свое мнение и интересы - коллеги, начальство, партнеры по бизнесу просто не поймут вас. Опасайтесь разрешения конфликтов с помощью силы, избегайте драк и битья посуды. Немотивированная ревность перекрывает возможности для укрепления взаимоотношений.

Козерог

Несущественные разговоры, вмешательство родных и близких в ваши дела, эмоциональная неустойчивость, трудности в общении, усиливают раздражительность, мешают сосредоточиться на профессиональных делах. Велика вероятность упустить важные детали, от которых зависит исход того или иного дела. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному истощению. Повышается вероятность травм и несчастных случаев. Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами и химическими веществами.

Водолей

Пришло время сформулировать свои цели, расставить их в порядке приоритетности. Сложная неделя, сопровождающаяся необходимостью выбора, внутренним кризисом, переживаниями и разочарованиями. Тем не менее, эти состояния дают начало нового этапа в жизни. Вы сможете найти контакт со своим подсознанием и приблизиться к постижению тайн этого мира. Вы можете завершить работу над проектом или же, возможно, увидеть, как ваши цели претворяются в жизнь. Дружеские отношения могут перейти на другой уровень, в зависимости от предыдущих событий - либо улучшиться, либо испортиться.

Рыбы

Вам может представиться случай поучаствовать в крупных перспективных проектах, поэтому времени на романтику просто не останется. В плане финансов дела обстоят неплохо, но иногда вы не будете замечать, как тратите – деньги, будто утекают сквозь пальцы. Проявите инициативу и вы найдете возможности дополнительного дохода, возможно благодаря содействию старых коллег по работе или давних партнеров. Эта неделя потребует от вас активности и умения работать в коллективе. Перемены могут коснуться вопросов социального статуса и карьеры, изменения ваших профессиональных обязанностей.

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