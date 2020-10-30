Гороскоп прогнозирует удачный день для Тельцов и Скорпионов. Козерогам советуют избегать тяжелых проектов.

Гороскоп на пятницу, 30 октября 2020 года, прогнозирует удачный день для Тельцов и Скорпионов. Козерогам советуют избегать тяжелых проектов.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнов в этот день будет подстерегать финансовый успех – вероятно, доход принесет работа, к которой вы приложились ранее.

Любое перемещение, которое выходит за пределы вашей привычной деятельности, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот возникать не должно, а потому есть высокие шансы провести день в хорошем настроении.

Близнецы

В первой половине дня вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Рак

Сегодня Раков может настигнуть очень дельная мысль, которая в будущем будет способствовать вашему финансовому благополучию. Вы сможете воплотить свои замыслы в жизнь благодаря пониманию мотивов других и вашей интуиции.

Лев

Дайте волю своему партнеру в этот день, и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие обрести будет легче.

Дева

Ощутимый результат принесут занятия, направленные на самопознание. Выделите немного времени для размышлений о жизни и медитации, самокопание пойдет на пользу.

Весы

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятно для взвешенных действий и неторопливых решений.

Скорпион

На работе вас будет сопровождать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, что принесет вам деньги.

Стрелец

Вероятно, на работе вас будет ожидать множество дел, которые потребуют решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно.

Козерог

Избегайте нереалистичных проектов, потому что они могут затянуться надолго и принести вам немало хлопот. Вероятны просчеты в финансах или мошенничество. На работе лучше действовать с осторожностью. Будьте вежливы и сохраняйте спокойствие.

Водолей

Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам обрести внутреннее равновесие.

Рыбы

Вы в этот день будете просто воплощением инициативного работника – вам будет хотеться поработать на славу и качественный результат. Непременно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Ваше настроение в этот день будет мирным, поэтому сделать это получится легко.

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Автор: УНИАН