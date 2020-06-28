Гороскоп на 29 июня: кому астрологи прогнозируют завтра успех, а кому – тяжелый день

Астрологи советуют посвятить день отдыху, творчеству, самопознанию и родным.

Гороскоп на понедельник, 29 июня 2020 года, советует Рыбам не вступать ни в какие ссоры, а Овнам помогать людям, которые придут к ним за дельными советами.

Постарайтесь посвятить день отдыху, творчеству, самопознанию и родным. Астрологи советуют настраивать себя на позитивный лад, тогда вы придумаете много интересных идей, пишет Slovofraza.

Овен

С вниманием и пониманием отнеситесь к людям, которые придут к вам за советом. Вам помощь не будет стоить ничего, а людям, которые оказались в сложной ситуации, вы окажете неоценимую услугу.

Телец

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Уделите особое внимание своим отношениям. Вместо того, чтобы обижаться на любимого человека – обсудите ситуацию и определите, в чем заключаются причины недоразумений.

Близнецы

29 июня замечательный день для повышения самооценки. Любое дело, за которое вы возьметесь, – увенчается успехом. Часть результата будет обусловлена вашими результатами и талантами.

Рак

Сделанное в этот день – добро или зло – обязательно вернутся к вам сторицей, поэтому помогите тем, кто у вас просит помощи, и не допускайте негатива даже мысленно.

Лев

Этот день рекомендуется провести с семьей. Ваш профессионализм поражает, однако о близких забывать не стоит. Без вашего внимания родные чувствуют себя одиноко.

Дева

29 июня идеальный день, чтобы применить все, чему вы научились за последние несколько дней. Ваша интуиция достигла своего пика, поэтому вы будете максимально сбалансированными с вашими целями и внутренним миром.

Весы

Весы получат негативную реакцию на пути к своим мечтам. Помните, что дороги не могут быть идеально уложенными, поэтому критика поможет вам стать еще сильнее.

Скорпион

29 июня общительность Скорпионов способна обернуться приятными дивидендами. Вероятно, вам удастся показать своим знакомым свои знания или завязать перспективное знакомство.

Стрелец

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Стрельцам стоит в этот день проявить все свое творчество. Вам не обязательно рисовать картины или писать стихи. Подумайте, что приносит вам наибольшее удовольствие. В любом деле, где требуется креативный подход, – проявите себя на отлично.

Козерог

Позвольте себе делать только то, что вам больше хочется. Наслаждайтесь днем, занимайтесь любимыми делами, общайтесь с приятными людьми и лелейте в себе только положительные эмоции.

Водолей

Водолеям не стоит отвлекаться на мелочи. Постарайтесь сосредоточиться на важном задании. Составьте список необходимых дел, которые вам следует решить с понедельника – так будет проще достичь хороших результатов.

Рыбы

29 июня не вступайте ни в какие ссоры и конфликты. Лучше распланируйте день максимально четко. Будьте внимательными и дотошными ко всему, за что будете браться.

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