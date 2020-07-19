Гороскоп на воскресенье, 19 июля: что сегодня ждет Тельцов, Львов, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на воскресенье, 19 июля 2020 года, советует Козерогам смело браться за новые дела и задачи, Рыбам не принимать поспешных решений, а Тельцам прогнозирует приятные встречи со старыми друзьями.
Звезды советуют сегодня отдохнуть в одиночестве или провести время с близкими. День хорош для решительных перемен, пишет slovofraza.
Овен
19 июля вас ждет довольно энергичный день, когда все запланированное будет совершаться быстро и гарантированно. Не грустите, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека отличается от вашей собственной. Просто придерживайтесь своей точки зрения.
Телец
В воскресенье все ваши профессиональные вопросы будут решаться только при наличии вашей активности и заинтересованности в делах. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями. Могут даже завязаться новые романтические отношения.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖАстролог склала гороскоп на тиждень 20 - 26 липня
Близнецы
Старайтесь сегодня держать руку на пульсе и анализировать все поступившие предложения. Не спешите с решениями и не делайте поспешных выводов. Возможны острые ситуации, обиды, но нужно держать себя в руках и стараться контролировать эмоции.
Рак
День для вас выдастся очень активным и насыщенным. Это здорово вас порадует, особенно результатами к концу дня. Вечер проведите за занятием, которое вас вдохновит и порадует.
Лев
Все свои вопросы сегодня старайтесь решить мирным путем, тогда и победа непременно будет за вами. Хорошее время для работы с документами и заключения сделок. Хороший день для тех, кто хочет изменить свою личную жизнь в лучшую сторону.
Дева
Старайтесь сегодня не торопиться с решением рабочих вопросов – можете упустить что-то важное. Эмоции также лучше сдерживайте, чтобы избежать споров и конфликтов. Новые знакомства окажутся очень полезными. Вечер посвятите себе и своим увлечениям.
Весы
Старайтесь творчески подойти к решению рабочих дел, тогда получите не только хороший результат, но и отличное настроение. Проявите осторожность к новым деловым предложениям. Избегайте любых махинаций и авантюр.
Читайте такжеНазван самый любопытный знак Зодиака
Скорпион
Старайтесь сегодня ставить перед собой только реальные и выполнимые цели, тогда сможете вечером порадоваться хорошему результату. Избегайте любых конфликтов и выяснения отношений. А вот для новых романтических увлечений время подходящее.
Стрелец
День будет удачным для различных встреч, совещаний и заключения договоров. А вот спорт поможет восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус. Можете рассчитывать на поддержку родных, друзей, единомышленников и авторитетных людей.
Козерог
19 июля можно смело браться за новые дела и задачи, расширять поле своей деятельности. При этом не пытайтесь переложить свои обязанности и ответственность на других людей. Уделите сегодня особое внимание родным людям.
Водолей
Сегодня вас ожидает удачный день, когда все будет легко решаться как в личных делах, так и в рабочих. Старайтесь не растрачивать свою энергию на людей, которые этого не заслуживают. Вечер проведите в приятной компании, чтобы восполнить свои силы.
Рыбы
Этот день будет очень результативным в делах. Старайтесь не идти на поводу у эмоций и не принимать поспешных решений. По возможности избегайте общества случайных знакомых.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram