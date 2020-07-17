Гороскоп на субботу, 18 июля: что завтра ждет Тельцов, Львов, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Звезды советуют завтра вырваться из рутины. День хорош для любых перемен.

Гороскоп на субботу, 18 июля 2020 года, советует Козерогам держать эмоции под контролем, Рыбам не поддаваться соблазнам, а Тельцам рекомендуется завершить все свои дела.

Звезды советуют завтра вырваться из рутины. День хорош для любых перемен, пишет slovofraza.

Овен

Займитесь 18 июля собственным здоровьем. Если сейчас пожалеете на это время, то совсем скоро потеряете гораздо больше.

Этот день для Тельцов будет довольно напряженным. Подготовьтесь к негативным событиям психологически. Все, что вы не успели сделать в течение недели – постарайтесь завтра закончить.

Близнецы

Близнецы завтра могут принять сложное решение. Подумайте над ним и если вы не уверены в том, что делаете все правильно, то у вас еще есть шанс вернуть все назад.

Рак

18 июля замечательный день, чтобы реализовать все свои творческие проекты и планы. Постарайтесь уделить важным задачам больше времени.

Лев

Ваше упрямство завтра сыграет вам не на руку, ведь день можете завершить в спорах и конфликтах. Если хотите избежать серьезных последствий – научитесь контролировать свои эмоции.

Будьте завтра активнее и инициативнее, чем обычно. Это поможет вам достичь успеха во многих делах.

Весы

Наслаждайтесь завтрашним днем, ничего не планируя и не контролируя. Расслабьтесь и делайте то, что хочется. Необходимые дела делайте тогда, когда появится внутренняя мотивация.

Скорпион

Скорпионы смогут 18 июля реализовать свои давние замыслы, воплотить идеи и вычеркнуть многие пункты из плана важных дел.

Стрелец

Если вы сомневались в своем партнере – самое время принять важное решение. Завтра удачный день для закрытия проектов.

Козерог

Из-за своего нежелания идти на компромисс вы можете попасть в неприятную ситуацию. Держите под контролем свои эмоции. Таким образом вы сможете избежать конфликтных ситуаций.

Водолей

У Водолеев пришел отличный период для генерирования новых идей. Обязательно фиксируйте все на бумаге – это увеличивает шансы на их скорое осуществление.

Рыбы

Рыб ждет много соблазнов. Вероятно, вам захочется съесть двойную порцию блюда или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожны подвергаясь таким страстям, ведь это негативно может сказаться на вашей фигуре.

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