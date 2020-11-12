Гороскоп советует Ракам не бояться просить у других помощи. Тельцам звезды прогнозируют хороший день для начала отношений.

Гороскоп на пятницу, 13 ноября 2020 года, советует Ракам не бояться просить у других помощи. Тельцам звезды прогнозируют хороший день для начала отношений.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра у вас будет просто замечательный день. Все дела будут легко удаваться, а вам останется лишь купаться в лучах славы.

Завтра у вас будет счастливая рука и вы сможете проявить себя в творчестве. Это будет хороший день для начала новых отношений.

Близнецы

Есть риск, что вы перегорите на работе. Снизьте уровень напряжения, делегируйте обязанности другим.

Рак

Вы можете чувствовать себя отчаявшимся и уставшим от дел. Принимайте помощь других и удаляйте лишние и несрочные планы из своего расписания.

Лев

Ситуация, о которой вы думаете, может иметь успешное завершение, при условии, что она сопровождается упорным трудом и хорошей планировкой.

Дева

В вашей жизни появится новая захватывающая возможность. Однако любое решение принимайте взвешенно.

Весы

Прекратите раздавать распоряжения, ведь это может разрушить любое партнерство. Возьмитесь за дело и начните воплощение желаемого с себя.

Скорпион

Завтра вы узнаете, чего на самом деле хотите. Настанет время принимать ключевые решения. Вы заручитесь поддержкой людей, которые смогут вам помочь. Поверьте, что вы можете сделать все, что угодно.

Стрелец

Завтра вам стоит прислушаться к своей интуиции. Доверьтесь чутью, оно подскажет, что делать.

Козерог

Держись крепко, потому что дела ускорятся. Вы, вероятно, освободитесь от того, что вас ограничивает, и будете двигаться вперед к воплощению своих идей.

Водолей

День обещает быть насыщенным контактами, встречами и беседами. Вы получите много разнообразной информации из разных источников.

Рыбы

Завтра вас ждет переломный момент. Любое решение, принятое завтра, может стать судьбоносным.

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Автор: УНИАН