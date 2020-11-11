Гороскоп прогнозирует несколько сложный день для Близнецов. Тельцам стоит быть внимательным к деталям.

Гороскоп на четверг, 12 ноября 2020, прогнозирует несколько сложный день для Близнецов. Тельцам стоит быть внимательным к деталям.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам звезды советуют завтра избегать конфликтов. Существует риск того, что вы поссоритесь с близким человеком. Возможны неприятные сюрпризы.

Будьте завтра внимательны к деталям, тактичны и терпеливы по отношению к тем, кто слабее. Вечер – идеальное время для романтических встреч.

Близнецы

В этот день вам стоит ждать неприятностей со стороны родственников. Возможно, близкие люди откажут вам в своей поддержке.

Рак

В эти дни высока вероятность отравления. Избегайте непроверенных продуктов, а также слишком жирных и экзотических блюд. Постарайтесь не употреблять алкоголь.

Лев

Будьте готовы к звонкам от родственников с просьбой о помощи и к неожиданным поездкам. Также у вас будет возможность встретиться с кем-то из далекого прошлого.

Дева

Вам стоит опасаться незнакомцев. Малознакомые люди могут воспользоваться вашим доверием и навредить.

Весы

Завтра астрологи советуют Весам быть решительными. Это может быть необходимо, чтобы еще раз доказать искренность своих чувств к партнеру. Воздержитесь от ревности, от необоснованной критики и взаимных упреков.

Скорпион

Скорпионы завтра отлично будут справляться с домашней работой. Вечером вас ждет приятный досуг.

Стрелец

Опасный, тяжелый день. Сосредоточьтесь на главном и постарайтесь не отвлекаться на мелочи. Вероятно, проблемы или исправления ошибок в сфере профессиональной деятельности отнимут ваше время.

Козерог

Завтра вы можете с успехом осуществлять различные торговые соглашения, даже рискованные. А вот в личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.

Водолей

Завтра может появиться уникальная работоспособность, в результате чего вы будете способны получить небывалые успехи во всем. Большинство представителей знака даже постараются забыть об обязанностях и позволят себе отдохнуть.

Рыбы

День надолго запомнится вам ощущением гармонии и покоя. Вам будет легко удаваться все запланированное.

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Автор: УНИАН