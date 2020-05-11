Гороскоп на 12 мая: кому астрологи обещают завтра успех, а кому – тяжелый день

Во вторник астрологи рекомендуют браться за дела, которые будут приносить наибольшее удовлетворение.

Гороскоп на вторник, 12 мая 2020 года, рекомендует браться за те дела, которые будут приносить наибольшее удовлетворение. День благоприятен для необходимых вам покупок.

Во вторник некоторые представители знака выведут свои отношения на новый уровень, а кое-кто даже осознает, что стоит завершать отношения в которых нет продолжения, пишет SlovoFraza.

Овен

Астрологи советуют заняться успокаивающей практикой – медитацией. Она положительно повлияет на общий ход дня и поможет избежать депрессивного состояния.

Телец

На Тельцов могут навалиться неожиданные повороты и задачи. Реализовывать задуманное не получится так быстро, как бы того хотелось, поэтому запасайтесь терпением.

Близнецы

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Благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом и выбирайте только то, что вам действительно необходимо.

Рак

Если чувствуете эмоциональный или физический спад – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, что вам приносит удовольствие.

Лев

Займитесь утром спортом: физическая нагрузка поможет вам расслабиться и перезагрузиться перед началом рабочей недели.

Дева

Постарайтесь избегать сплетен и пустых слов, а больше времени уделите искренним разговорам с близкими людьми.

Весы

Весам можно расслабиться и не переживать из-за того, что вам трудно оставаться собранным и сосредоточенным. Можете смело браться за всевозможные мелочи и посвятить время неторопливым делам.

Скорпион

Астрологи рекомендуют этот день провести спокойно и размеренно, не суетиться. Желательно посвятить немного времени внутренним проблемам, разобраться с собой, своим поведением и привычками.

Стрелец

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Будьте максимально внимательны к своим словам и обещаниям в этот день. Неоправданные надежды в отношении вас могут подорвать ваше доверие в семье.

Козерог

Козерогам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в новую книгу или фильм с головой – удовольствие получите непременно.

Водолей

Водолеи будут решать задачи от которых они ранее бежали. Впрочем, волноваться не стоит, ведь звезды будут способствовать вам и вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с ними.

Рыбы

Стоит выделить время на разговор с родственниками – рекомендовано позвонить близким, с которыми давно не общались.