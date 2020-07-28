Астрологи назвали знаки Зодиака, которые в августе примут судьбоносное решение
Для четырех знаков Зодиака август не будет спокойным. Придется сделать определённые действия.
В августе придется принять важное решение, передает slovofraza.
Близнецы
В августе Близнецам стоит быть немного серьезнее. Вы сможете решить все свои проблемы и двигаться вперед. Вам предстоит выбор между двумя вариантами, и ваше решение повлияет на дальнейшие события. Вам следует прислушиваться к своей интуиции и не слушать чужие советы.
Bесы
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Для вас август станет месяцем с привлекательными перспективами и возможностями, при этом он может вам не понравиться. Связано это с тем, что вам придется сделать что-то такое, чего вы больше всего боитесь. Bам сложно определиться даже в самых простых темах, но в августе вам все же придется собраться и дать четкий ответ.
Скорпион
Этот знак Зодиака сможет добиться всего о чем мечтал. У вас не будет никаких преград. Порой будет сложно, но вы со всем справитесь. Ваше судьбоносное решение будет касаться работы: оставаться и бороться или уйти. Проанализируйте ситуацию, взвесьте все факторы, узнайте перспективу и только потом принимайте решение.
Bодолей
Вас ждет непростой выбор. Окружающие требуют вашего внимания и даже навязываются, из-за чего сложно сосредоточиться именно на своих делах и проектах. Вам предстоит отстоять свои личные границы. Будьте спокойными, и тогда вы примете правильное решение.
Как сообщал УНИАН, астролог назвал 4 знака Зодиака, у которых в августе закончится черная полоса.
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