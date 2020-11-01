Всего таких знаков Зодиака семь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в ноябре будет постоянно везти.

Об этом сообщает slovofraza.

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У Скорпионов будут хорошо складываться дела в переговорах. Там вы сможете проявить себя, определить слабые места оппонента и ударить в самую цель. Также оживление в бизнесе звезды сулят Водолеям. Вам стоит углубиться в планирование стратегии и реализации плана.

У Весов ожидается денежный приток. Этот знак Зодиака сумеет наладить работу в торговли. Хорошо заработают аналитики, составители финансовых стратегий, аудиторы. Прибавится работы у самозанятых преподавателей, особенно тех, кто преподает химию, криминалистику, экономику.

Также ноябрь будет благоприятным для Овнов и Раков. Те, кто ранее планировал свои дела, в ноябре может смело браться за их реализацию. У Овнов многое будет зависеть от их инициативы, у Раков активность бизнеса увеличится по независящим от них причинам.

Скорпионам и Водолеям также повезет. Они смогут сорвать куш. Кроме того, вы сможете познакомиться с влиятельными людьми, заручиться единомышленниками и развивать свой бизнес.

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Автор: УНИАН