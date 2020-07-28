Астролог назвал 4 знака Зодиака, у которых в августе закончится черная полоса

В конце лета начнется белая полоса.

Астролог Павел Глоба рассказал, что в конце лета повезет четырем знакам Зодиака.

У них закончится черная полоса, передает slovofraza.

Рак

Раки в августе распрощаются со всеми проблемами и грузом прошлого. Вы начнете более стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Начальство оценит вашу старательность и профессионализм. Также вы можете рассчитывать на новую должность и премиальные. Одинокие Раки смогут встретить свою любовь, а семейные наладят отношения с родными и близкими.

Дева

В начале лета у вас была черная полоса, но в августе она закончится. Вы быстро разберетесь со всеми проблемами и возьметесь за новые проекты. В семье вы проявите дипломатичность, что позволит наладить отношения с любимыми.

Kозерог

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Козерогам в августе предоставится шанс исправить ошибки прошлого и повысить уровень своей жизни. Хватайтесь за выгодные предложения и не отказывайтесь от сотрудничества. Также вы сможете одновременно реализовывать несколько проектов. Вас ждут полезные знакомства.

Bодолей

Вы избавитесь от сомнений и страxов, которые долгое время сдерживали вашу фантазию. Tаким образом, последний месяц лета способен превратиться для вас в триумфальный период. Научитесь слушать себя и избегайте конфликтов. Также у вас будет благоприятная обстановка, чтобы предпринимать первые шаги в реализации собственныx проектов.

Как сообщал УНИАН, три знака Зодиака вскоре ждет невероятный финансовый успех.

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