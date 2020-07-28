Три знака Зодиака вскоре ждет невероятный финансовый успех - астрологи

В августе у Близнецов будет шанс увеличить размер заработной платы и привлечь успех.

Финансовый гороскоп на август 2020 года поможет разобраться с долгами и денежными проблемами, а также подскажет, как приумножить свой капитал.

Многих ждет довольно неоднозначный месяц в плане карьеры, пишет SlovoFraza.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака ждут кардинальные перемены в конце лета - астрологи

Близнецы

В августе у Близнецов будет шанс увеличить размер заработной платы и привлечь успех. Но потребуются целеустремленность и вера в себя: не стоит отступать, столкнувшись со сложностями.

Весы

В августе козырем Весов станет умение грамотно распоряжаться деньгами и учитывать мнение окружающих. Это позволит сократить долги, а также заключить много выгодных контрактов и привлечь новые денежные потоки. Поэтому астрологи советуют не скрывать свои таланты и ответственно подходить к рабочим задачам.

Скорпион

Звезды помогут Скорпионам привлечь новые финансовые возможности и заполучить расположение Фортуны. Будут удачны и покупки. Многим Скорпионам пойдет на пользу пополнить обновками осенний гардероб.

Ранее астролог Павел Глоба прогнозировал, что трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе с 27 июля по 2 августа.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram