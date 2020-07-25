Три знака Зодиака вскоре ждет денежное изобилие - астрологи

Среди счастливчиков в финансовом плане — три знака Зодиака.

Деньги требуют большой удачи. В этой сфере хорошо сочетаются фортуна и трудолюбие, так что астрологи расскажут, как на этой неделе оставаться на коне, повышая свою продуктивность.

Эксперты выделили знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в последнюю неделю июля, пишет SlovoFraza.

Читайте такжеРождены управлять: астрологи назвали тройку лидеров по знаку Зодиака

Овен

У Овнов начинается благоприятный период. На стыке июля и августа им повезет в работе и бизнесе, в совершении покупок и вложении средств.

Весы

У Весов появится много новых возможностей. Самое главное сейчас — заряжать себя положительной энергией. Она способна помочь Весам наладить связь с финансовыми потоками и добиться невероятных успехов на этом поприще. Это прекрасное время для продвижения новых идей, для смены работы, получения повышений.

Рыбы

Это крайне позитивная неделя, особенно для тех, кто желает как следует преуспеть в финансовой сфере. Пришло время для смены работы, получения бонусов и расширения влияния. Можно открывать новый бизнес, заключать сделки, совершать крупные покупки.

Ранее популярный астролог Тамара Глоба предсказала большую белую полосу в жизни представителей трех знаков Зодиака.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram