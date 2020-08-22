Астрологи назвали самые умные знаки Зодиака

Как оказалось, не все знаки Зодиака могут похвастаться интеллектом. Астрологи уверены, что звезды влияют даже на ум человека.

Стало известно, представителей каких знаков Зодиака можно считать самыми интеллектуальными и умными.

Астрологи заверяют, что звезды влияют даже на эти качества человека и назвали три знака зодиака, которых можно смело считать самыми умными и начитанными, пишет slovofraza.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 24-30 августа

Водолей

Первое место досталось этому знаку зодиака не просто так, ведь он является настоящим фанатом книг, а их библиотеке может позавидовать любой писатель. Водолеи могут читать всюду – в транспорте, на отдыхе, во время еды и даже прямо на ходу. Книги для этого знака зодиака настоящий кладезь новых идей и знаний. Они наделены незаурядным умом и могут мыслить нестандартно, умело используя свой эмоциональный интеллект.

Стрелец

Представители этого знака зодиака целеустремленные и уверенные в себе, поэтому они первыми совершают важные открытия и становятся “двигателями прогресса”. Стрельцы очень внимательны к различным деталям и легко делятся своими энциклопедическими знаниями о том, чем они сейчас увлечены. Они легко читают одну книгу за другой, влюбляясь в персонажей и могут говорить о них бесконечно.

Козерог

Тройку самых умных и начитанных замыкает Козерог, который постоянно повышает свой интеллектуальный уровень. Они умеют самостоятельно добывать знания упорным трудом и поэтому добиваются всего, что себе запланировали. Среди самых любимых вариантов времяпрепровождения у Козерогов – чтение книг. Они любят различные жанры, а при их скорости чтения, книги они просто глотают, быстро переключаясь на другую. Следят за новинками в литературе и в числе первых читают книги, которые только вышли из печати.

Астрология: самые-самые знаки Зодиака

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН