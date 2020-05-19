Звезды сулят успех четырем знакам Зодиака на этой неделе - прогноз астролога

Астролог выделил представителей зодиакального созвездия, которым повезет на этой неделе.

На этой неделе, с 18 по 24 мая, ситуация для многих знаков Зодиака будет удачной.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы для всех знаков Зодиака, пишет SlovoFraza.

При этом астролог выделил представителей зодиакального созвездия, которым повезет на этой неделе.

Овен

В целом Овнов ожидает приятная и продуктивная неделя, на которой случится много интересного. Очень важной для Овнов станет сфера любви. Одиноким представителям данного Знака стоит обратить внимание на окружающих. Среди них может оказаться кто-то, кто давно влюблен, но боится признаться в чувствах. Настало время изменить свою судьбу и в рабочих делах. Это удачный период для продвижения новых идей и повышения по службе.

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Дева

Звезды и планеты очень созидательны и готовы помочь Девам преуспеть в любых делах. Они дадут сил для решения любой проблемы, завершения любого дела. По вечерам у Дев будет оставаться достаточно сил для того, чтобы расслабиться и пообщаться с друзьями. О семье также не стоит забывать. Самыми яркими днями недели благодаря звездам станут пятница и суббота.

Скорпион

Эта неделя будет для Скорпионов очень успешной. Звезды и планеты будут находиться в идеальном положении, поэтому удача поможет этим людям в достижении их целей и исполнении желаний. Не стоит отказываться от своей мечты и менять планы в последнюю секунду. В период с 18 по 24 число желательно планировать все заранее и следовать расписанию.

Рыбы

У Рыб начинается время больших успехов во всех направлениях. Воплотить мечту в реальность можно силой мысли, но лучше поддерживать мысли действиями. Не стоит сидеть без дела, если нужно выполнить какое-то важное задание. Это будет идеальное время для любовных приключений и для финансовой активности.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами до конца мая.