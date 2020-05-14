Астролог назвала знаки Зодиака, которым нельзя доверять

Астрологи говорят, что неумение хранить тайны других людей у некоторых представителей знаков Зодиака заложено еще при рождении.

Современный мир и активное пользование социальными сетями не очень располагает к задушевному общению и, уж тем более, откровенным признаниям. Конечно, близким друзьям можно доверить самое сокровенное, но лишь в том случае, если вы уверены, что оно не станет достоянием общественности. Астрологи говорят, что неумение хранить тайны других людей у некоторых представителей знаков Зодиака заложено еще при рождении.

Известный астролог Людмила Булгакова назвала тех, кто чаще других не в силах хранить чужие тайны, пишут "Факты".

Скорпион

"Самым противоречивым знаком, который способен на совершенно неожиданные поступки, я бы назвала Скорпиона, — рассказала Людмила. — От него можно ожидать все, что угодно. Более сложной натуры сложно и сыскать. Правда, это доставляет массу неудобств и самим представителям знака, которые тщательно хотят скрыть свои «темные» стороны. Скорпион будет безобиден ровно до того момента, пока вы, как говорится, не «наступите ему на хвост». Вот тогда — держитесь! И, если у Скорпиона есть на вас хоть малейший компромат или он знает какую-то из ваших тайн, пощады не ждите. Он не поступится ничем, чтобы побольнее вас «ужалить», упиваясь собственной местью. Так что, доверяя свои тайны Скорпиону, хорошо перед этим подумайте: а стоит ли?".

Попридержите свои чувства с Девами. Этот знак сам относится к другим с большим недоверием, поэтому не хочет становиться хранителем ничьих секретов. Девы подозрительны и щепетильны. Они любят себя, занимаются собственными проблемами и не готовы распутывать чужие. Они могут выслушать и даже произвести впечатление сочувствующего человека, но к чужим переживаниям относятся достаточно легко. Поэтому не исключено, что уже очень скоро они с дорогой душой поведают вашу тайну другим и при этом даже не поймут, что сделали. Просто Девы свято верят в то, что их поступки идеальны.

Стрелец

Я бы не стала. Слишком это ветреный, непредсказуемый и эмоциональный знак. Сегодня Близнец ваш лучший друг и вы, покоренные его обаянием, изливаете ему душу, а завтра — он может пройти мимо и даже не взглянуть в вашу сторону. И все только потому, что у него плохое настроение или что-то не понравилось в вашем поведении. Близнецы живут эмоциями и часто поддаются своему первому желанию, не успевая включать логику. Считаясь самым интеллектуальным знаком зодиака, Близнецы просто не успевают уследить за всеми своими действиями — слишком много совершают задач одновременно. Из-за этого ваши тайны случайно могут «выскочить» и стать достоянием общественности.