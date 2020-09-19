Для некоторых знаков Зодиака конец сентября может обернуться любовной драмой.
Астрологи рассказали, чьи отношения угаснут вместе с последними теплыми днями этого года. Об этом сообщает МК.
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Астрологи предупреждают, что поспешные действия Тельца в отношениях приведут только к ухудшению либо концу вашей любовной истории.
Девам ни в коем случае нельзя отодвигать любовную сферу на задний план. Будет трудно, но карьера и другие заботы не главное в вашей жизни.
Скорпионам следует быть аккуратнее в своих высказываниях. Выброс природной ядовитости представителей данного знака приведет к разрыву отношений.
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