У эмоционального Овна в сентябре накопилось столько гнева и ярости, что их уже трудно удержать внутри.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

У эмоционального Овна в сентябре накопилось столько гнева и ярости, что их уже трудно удержать внутри. При этом пострадает от этого сильнее всего их любимый человек. Возьмите под контроль свои эмоции и не дайте им разрушить свои отношения.

Что-то невероятное произойдет с обычно спокойной и уравновешенной Девой, которая в сентябре проявит свои самые негативные качества. В сентябре эмоции выйдут на первый план и наступят сложные времена. Дева не привыкла иметь дело с чувствами, что выльется в несдержанность, обиды и истерики. Своим нерациональным поведением вы прямо-таки шокируете окружающих.

Скорпион

Ярость вырвется из сердца Скорпиона осенью и уничтожит все вокруг него. Причиной послужат проблемы на работе или высокий уровень конкуренции. К счастью, в случае со Скорпионом злость и ярость – лучшее топливо для карьерного роста.

Kозерог

Козерог привык подавлять свои эмоции, но внутри вас уже накопился гнев и в сентябре он выйдет наружу. Знак зодиака Kозерог сорвется на своих близких и друзей, которые долгое время сидели на его шее и не помогали. Kозерог будет высказываться до тех пор, пока не выдавит всю злость из себя.

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Автор: УНИАН