Для трех знаков Зодиака вскоре откроется "портал удачи" - прогноз астрологов

Овнов, по прогнозу астролога, ждут и судьбоносные встречи, и очень важные события.

Август этого года — очень благоприятное время для представителей всех знаков Зодиака.

Период до 18 августа станет особенно удачным для представителей трех знаков. Об этом сообщает МК.

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Близнецы

Они будут наслаждаться самыми романтичными чувствами – любовь войдет в их жизнь неожиданно. Будет она взаимной, необыкновенно красивой, подарит море удовольствия и бесконечное счастье.

Телец

Представители этого знака на подъеме: сумасшедшая скорость, ветер в лицо, внутренняя энергия необыкновенно позитивна – и неимоверный драйв от этого состояния.

Овен

Их ждут и судьбоносные встречи, и очень важные события, которые принесут в жизнь решение множества проблем, карьерный рост, а кому-то и большую любовь.

Ранее гороскоп Павла Глобы указал на знаки Зодиака, для которых август станет моментом триумфа. Среди них — Телец, Лев, Весы и Козерог.

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