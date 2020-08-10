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Для трех знаков Зодиака вскоре откроется "портал удачи" - прогноз астрологов

14:14, 10 августа 2020
Астрология
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Кого ждет невероятная удача / фото 10deals.in

Период до 18 августа станет особенно удачным для представителей трех знаков. Об этом сообщает МК.

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Близнецы

Они будут наслаждаться самыми романтичными чувствами – любовь войдет в их жизнь неожиданно. Будет она взаимной, необыкновенно красивой, подарит море удовольствия и бесконечное счастье.

Телец

Представители этого знака на подъеме: сумасшедшая скорость, ветер в лицо, внутренняя энергия необыкновенно позитивна – и неимоверный драйв от этого состояния.

Овен 

Их ждут и судьбоносные встречи, и очень важные события, которые принесут в жизнь решение множества проблем, карьерный рост, а кому-то и большую любовь.

  • Ранее гороскоп Павла Глобы указал на знаки Зодиака, для которых август станет моментом триумфа. Среди них — Телец, Лев, Весы и Козерог.

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Теги: #астролог#Гороскоп