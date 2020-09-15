Когда жизнь имеет спокойное течение, Близнецы начинают быстро скучать.

Четыре знака Зодиака в сентябре начнут жизнь с чистого листа, считают астрологи. Кому удастся круто изменить свою жизнь, читайте в нашем гороскопе.

Когда жизнь имеет спокойное течение, Близнецы начинают быстро скучать. Зодиакальный представитель нуждается во встряске, которую он еще получит в сентябре. В вашей жизни произойдет событие, которое развернет ее на 180 градусов. Главное - будьте открыты всему новому.

Дева

У Девы во второй половине сентября наступит период переосмысления. Примите свое прошлое, не бойтесь признать свои ошибки. Только так вы сможете начать все с чистого листа.

Стрелец

Жизнь Стрельца уже давно перестала соответствовать его ожиданиям, но никогда не поздно все исправить. Главный совет для вас - не сидите на месте.

Рыбы

Рыб в сентябре ждет благоприятный период, когда зодиакальный представитель генерирует уникальные идеи и моментально приступает к их реализации. До конца сентября Рыбы умудрятся поучаствовать в парочке перспективных проектов. Они раскачают вас и покажут, что способны достигнуть потрясающих высот. Поэтому вы не будете сидеть на месте, а решите встать на стартовую линию, чтобы начать все заново, пишет slovofraza.

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Автор: УНИАН