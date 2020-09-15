Четыре знака Зодиака в сентябре начнут жизнь с чистого листа, считают астрологи. Кому удастся круто изменить свою жизнь, читайте в нашем гороскопе.
Читайте такжеРетроградный Марс: астролог рассказала, какие знаки Зодиака попадут под ударБлизнецы
Когда жизнь имеет спокойное течение, Близнецы начинают быстро скучать. Зодиакальный представитель нуждается во встряске, которую он еще получит в сентябре. В вашей жизни произойдет событие, которое развернет ее на 180 градусов. Главное - будьте открыты всему новому.
Дева
У Девы во второй половине сентября наступит период переосмысления. Примите свое прошлое, не бойтесь признать свои ошибки. Только так вы сможете начать все с чистого листа.
Стрелец
Жизнь Стрельца уже давно перестала соответствовать его ожиданиям, но никогда не поздно все исправить. Главный совет для вас - не сидите на месте.
Рыбы
Рыб в сентябре ждет благоприятный период, когда зодиакальный представитель генерирует уникальные идеи и моментально приступает к их реализации. До конца сентября Рыбы умудрятся поучаствовать в парочке перспективных проектов. Они раскачают вас и покажут, что способны достигнуть потрясающих высот. Поэтому вы не будете сидеть на месте, а решите встать на стартовую линию, чтобы начать все заново, пишет slovofraza.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в сентябре наступит белая полоса
- Конец ретроградного Юпитера 14 сентября: астрологи назвали знаки Зодиака, которые обретут счастье
- На этой неделе удача будет преследовать три знака Зодиака - астрологи
- Лузеры недели: астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака будут преследовать неудачи
- Гороскоп на 15 сентября: что ждет сегодня Овнов, Львов, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram