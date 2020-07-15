Четырем знакам Зодиака невероятно повезет 15-25 июля - прогноз астролога

Бесконечное счастье, сказочное богатство и страстная любовь ждут Тельцов, если верить прогнозу астролога.

Астролог Василиса Володина составила гороскоп на период 15-25 июля, комментируя который, назвала эти 10 дней временем удач и успехов для представителей четырех знаков Зодиака.

Чего же ждать счастливчикам в этот период, сообщает МК, ссылаясь на портал Skorpions.

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ЛЕВ

Венценосных представителей ждет удача во всем. За что бы они ни брались, все будет получаться с легкостью. Период, когда Львы будут победителями во всем!

БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого знака откроют в себе новые таланты, которые окажутся очень прибыльными. Просто уделите чуть больше времени своему хобби, и будет вам счастье!

СТРЕЛЕЦ

Есть шанс начать все заново. Просто забудьте о своем упрямстве, и начинайте с чистого листа – это вам по силам!

ТЕЛЕЦ

Бесконечное счастье, сказочное богатство и страстная любовь ждут представителей этого знака только в том случае, если им удастся навести порядок в своих мыслях. У вас получится!

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