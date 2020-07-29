Астрологи составили гороскоп совместимости для "земных" знаков Зодиака

Лучше всего эти знаки сочетаются с представителями стихии Воды.

К стихии Земли относятся три знака Зодиака — это Козерог, Телец и Дева, которые тесно связаны с материальным миром.

Астрологи рассказали, как Козерог, Телец и Дева сочетаются с другими знаками. Об этом пишет ТСН.

Читайте такжеТри знака Зодиака вскоре ждет невероятный финансовый успех - астрологи

Лучше всего эти знаки сочетаются с представителями стихии Воды, то есть, с Рыбами, Раками и Скорпионами. Поскольку они помогут "землянам" развить терпимость к другим людям и немножко взбудоражить чувства, которые представители стихии земли часто прячут под толстой кожей.

Вместе с тем "земляные" знаки Зодиака так же комфортно чувствовать себя рядом с такими же представителями стихии Земли. Правда, если говорить о засилье астрологической земли в отношениях, то здесь важно не переборщить. Если этой стихии будет слишком много, то в общении с другими это может вылиться в упрямство, агрессию, избыток самоуверенности, консерватизм, черствость и даже замкнутость.

Ранее астрологи назвали 4 знака зодиака, у которых в конце лета произойдут колоссальные изменения.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram