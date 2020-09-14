У Весов на этой неделе возникнут проблемы на личном фронте.

Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака будут преследовать неудачи на этой неделе.

Об этом пишет slovofraza.

У Весов на этой неделе возникнут проблемы на личном фронте. Дадут о себе знать старые нерешенные проблемы. Вы также будете загружены рабочими делами, так что потребуется быстро снимать стресс и повышать энергетику. Простой эту неделю назвать сложно, однако, у Весов будут все шансы стать счастливее и успешнее.

Водолей

Для Водолеев это не самая простая неделя. Уже в первый ее день может появиться ощущение того, что всё идет наперекосяк, причем во всех сферах жизни. Самыми неудачными днями будут понедельник и вторник. Начиная со среды звезды несколько смилостивятся над вами.

Рыбы

Любовная сфера может принести Рыбам множество переживаний: возможны необоснованные вспышки ревности. Если вдруг начнется ссора, лучше не стоять на своем и проявлять осторожность. Любыми способами старайтесь избежать конфликта.

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Автор: УНИАН