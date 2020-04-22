Новолуние 23 апреля: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

В предстоящий месяц обострятся материальные потребности, люди станут более чувствительными к красоте, активизируются собственнические инстинкты, жажда приобретений и обладания.

23 апреля – Новолуние в Тельце в 05:26 по киевскому времени. Знак Тельца обладает щедрой, благостной энергетикой, управляет ценностями, символически связан с вопросами здоровья, красоты, комфорта, богатства, имущества.

В предстоящий месяц обострятся материальные потребности, люди станут более чувствительными к красоте, активизируются собственнические инстинкты, жажда приобретений и обладания.

УНИАН расскажет, что еще ожидать от новой луны.

Новолуние в апреле: когда, дата

На дату 23.04.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 23.04.2020 в 05:27)». Это 2 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 05:42, а закат в 20:08.

Особенность апрельского новолуния

Читайте такжеГороскоп на май: что ждет Овнов, Стрельцов, Козерогов и другие знаки в последний месяц весныЛуна во время новолуния 23 апреля будет находиться в знаке Телец. Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

Хотя в этот период времени и отмечается некоторое усиление мыслительных способностей, но с другой стороны возрастает инерционность и склонность к лени. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.

23 апреля 2020 года в 12:00 - 2 лунный день. День хорош для начала цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку.

Следует обратить внимание на такие негативные качества, как злость и скупость, так как их преодоление поможет реализовать новые начинания.

Новолуние в апреле: что ждет знаки Зодиака 23 апреля

Овен: гороскоп на 23 апреля 2020 года

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Вероятно, старые и, как вам казалось, потерянные друзья будут искать пути к примирению. Проявите великодушие, избегайте амбиций и противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Телец: гороскоп на 23 апреля 2020 года

Читайте такжеЛунный календарь на апрель 2020: благоприятные дниПрекрасный день для анализа прошлых поступков, планирования, начала новых дел. День связан с диетой, активными физическими упражнениями, получением информации. Избыток жизненных сил постарайтесь использовать конструктивно, иначе почувствуете их явственный недостаток.

Близнецы: гороскоп на 23 апреля 2020 года

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Прекрасный день для начала новых дел, для привлечения к своим проектам единомышленников, для общения. Следует конструктивно использовать избыток жизненных сил. Вероятность значительного прорыва в делах очень велика.

Рак: гороскоп на 23 апреля 2020 года

День удачен для приобретений, и начатые ранее хлопоты с недвижимостью завершатся удачно. Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменована следующая неделя, а может, и месяц, — они связаны с детьми, творчеством, личным успехом.

Лев: гороскоп на 23 апреля 2020 года

Благоприятный день для решения накопившихся дел или укрепления собственных позиций. Несправедливость, допущенная по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения, может вызвать у вас гневный протест. Активность и прямота помогут вам исправить положение, однако вспыльчивость и нетерпение могут затруднить разрешение проблем. Коммерческие операции, связанные с риском, принесут убытки.

Дева: гороскоп на 23 апреля 2020 года

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Но возможно, что кое-кто может неправильно расценить ваши добрые намерения и посчитать вас излишне самоуверенным. Все, конечно же, наладится, если вы будете внимательнее к близким вам людям.

Весы: гороскоп на 23 апреля 2020 года

Читайте также22.04.2020: для четырех знаков Зодиака необычная дата станет судьбоноснойДень связан с материальными потерями или неудачами в сфере личной жизни. Возможно, отрицательную роль сыграет зависть и недоброжелательство окружающих вас людей. Но и возросшее самомнение Весов тоже внесет свой вклад в негативную ситуацию. Будьте к себе критичнее, устойчивее к соблазнам и искушениям, не потакайте собственным слабостям. Не планируйте встреч с друзьями.

Скорпион: гороскоп на 23 апреля 2020 года

День перемен, преобразований, трансформаций. Возможно, что сегодня должно произойти событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Не стоит долго обдумывать предложения коллег или любимого человека. Все, что вы сегодня начнете, будет иметь удачное продолжение и отличные результаты, так как звезды благосклонны к вам.

Стрелец: гороскоп на 23 апреля 2020 года

Прекрасный день для начала новых дел, привлечения к своим проектам единомышленников, общения. Следует конструктивно использовать избыток жизненной энергии — не распылять силы в пустых разговорах или словесных баталиях.

Козерог: гороскоп на 23 апреля 2020 года

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Но возможно, что кое-кто неправильно расценит вашу кажущуюся мягкость, посчитает вас излишне застенчивым и попытается взвалить на вас обременительные обязанности.

Водолей: гороскоп на 23 апреля 2020 года

Этот день может преподнести вам сюрпризы и неожиданные известия, как плохие, так и хорошие. Обстановка в семье может быть натянутой. Отношения с любимыми будут испытаны на прочность. Тем, кто собирается в путешествие, звезды советуют соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми. Не стоит принимать всерьез их слова и намерения.

Рыбы: гороскоп на 23 апреля 2020 года

День концентрации жизненных сил, борьбы и защиты своих взглядов. Следует проявить осторожность и осмотрительность в отношениях с людьми, от которых вы зависите. Не плывите по течению, полагаясь на удачу. Приложите все усилия для достижения поставленных целей, проявив достаточное усердие и фантазию. Возможны заболевания, связанные с костной системой.

Гороскоп подготовлен по материалам сайта supercook.ru.

Лунный календарь на апрель 2020