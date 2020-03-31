Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вскоре ждет огромный успех

Вторник отлично подходит для переговоров, заключения сделок, совершения покупок, считают астрологи.

31 марта Луна в растущей фазе находится в созвездии Близнецов. Это время для быстрых решений, не требующих размышлений.

По мнению астрологов, Близнецы располагают к энергичным действиям, а не долгим раздумьям, поэтому лучше отложить дела, связанные с планированием и подсчетами. Вторник отлично подходит для переговоров, заключения сделок, совершения покупок, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Овен

Для энергичных и решительных Овнов день будет удачным. Успех сопутствует всем их начинаниям, как в бизнесе, так и в личной жизни. Не забывайте и о здоровье: уделите полчаса в день на легкую зарядку и питайтесь правильными продуктами, тогда у вас будет еще больше энергии для новых начинаний.

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Гороскоп на сегодня: Лев

В последнее время Львы мучились от бездействия и неопределенности. Во вторник картина понемногу прояснится и наметится план действий. Из хороших новостей: вам напишет старый друг, с которым вы давно потеряли контакт. Скорее всего, вы восстановите дружбу и получите много положительных эмоций от этого общения.

Гороскоп на сегодня: Весы

Плохие новости в последнее время сыпались на Весов отовсюду. Однако во вторник вы узнаете неожиданную, но приятную новость. Скорее всего, она будет касаться финансов - у вас будет возможность получить старый долг.

Напомним, ранее астролог составила гороскоп на неделю 30 марта-5 апреля.