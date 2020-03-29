Астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют в апреле

Представителям этих знаков Зодиака в середине весны повезет с деньгами.

Гороскоп на 2020 год обещает некоторым знакам Зодиака невероятное финансовое везение в апреле. В середине весны, в частности, повезет с деньгами трем представителям зодиакального круга.

Так, счастливчиками апреля станут Овны, Раки и Стрельцы, пишет "РБК-Украина".

Овен

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Астрологи считают, что Овен добьется высот благодаря своим интеллектуальным способностям. Логическое мышление сможет привести Овна к нужным выводам, что позволит понять, в каком направлении стоит двигаться для обогащения. Ну а вот интуиции лучше не доверять, она может указать неправильное направление.

Рак

Аналитические способности Рака обострятся до предела, что поможет ему увидеть золотую жилу там, где многие просто пройдут мимо. Рак сможет разработать отличный план, и на основе крупиц информации сделать правильный вывод. Разум Рака станет его лучшим орудием и основным залогом победы.

Стрелец

Залогом успеха Стрельца станет его внутреннее чутье. Астрологи советуют ему прислушиваться к собственной интуиции, ведь в апреле сам Вселенная будет способствовать обогащению Стрельца. Если он давно хотел испытать свою удачу в лотереи, середина весны как нельзя лучше подойдет для этого.