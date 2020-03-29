Астролог составила гороскоп на неделю 30 марта-5 апреля

Люди учатся жить с новым опытом, появляются возможности, благодаря серьезным изменениям, начинается новый цикл в глобальных масштабах.

5 апреля точное соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Это конец тотального контроля в пользу нового мира.

Люди учатся жить с новым опытом, появляются возможности, благодаря серьезным изменениям, начинается новый цикл в глобальных масштабах. Дает победу оптимизма над унынием, обреченностью и пессимизмом. Меняется структура экономики, события в крупном бизнесе или политике, коснутся каждого человека. Тенденции к завершению ситуации с коронокризисом, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

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Период возрастания упорства, выдержки в делах и планах и хорошего отношения к вам со стороны руководства. Все это поможет вам в успешном продвижении начатых дел. Возможен достаточно скромный, но важный для вас профессиональный и материальный прогресс. Развиваются многообещающие отношения с влиятельными людьми, покровителями. Удачное время для составления плана работы, дальнейших действий, заложить материальный фундамент, так и начала крупных проектов, заключения долгосрочных договоров.

Телец

Повышается контактность, подвижность, появляются новые деловые связи и полезные знакомства. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести в профессиональной деятельности некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала ваших коллег. Хорошее время для проведения онлайн - конференций, вебинаров, прямых эфиров, продуктивен обмен мнениями, ваши новые идеи получают признание. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно.

Близнецы

Запутанность домашних и личных дел способствует забывчивости и рассеянности. Будьте внимательны в контактах, в завязывании новых отношений, в поездках, т.к. можете стать жертвой обмана. От вас может быть скрыта важная информация, факты. Неблагоприятные дни для переговоров или решения задач, когда необходимо заглянуть в самую сущность дела. Но в этот период усиливается творческое воображение и подсознательные процессы, поэтичность, интуитивное восприятие мира. Большее значение оказывают на вас предубеждения и предрассудки.

Рак

Повседневные контакты, переписка, встречи на площадках Интернет, усиливают вашу эмоциональность. Этому также способствует и уменьшение физической активности, необходимость проявлять сдержанность, экономить свои ресурсы. Обсуждение многих важных вопросов, деловое общение благоприятно протекает в домашней обстановке или в режиме онлайн – встреч, вебинаров. Хороший период для обсуждения деловых перспектив и заключения сделок, особенно с партнерами женского пола.

Лев

Активная деятельность с использованием Интернет – ресурса, приносит удовольствие и практическую пользу. Хорошие дни для реорганизации работы и перехода в новый формат. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Открываются новые перспективы, занимайтесь самообразованием, изучением новых методов и технологий, которые можете применять в своей профессиональной деятельности. Общение с детьми и близкими людьми значительно улучшат ваш самочувствие и ощущение значимости.

Не лучшее время для романтических отношений, поскольку учащаются взаимные упрёки. Будьте внимательным к вопросам соблюдения диеты, так как из-за повышенной нервозности возможны проблемы с пищеварением. Раздражает малейшая небрежность, неточность. Способность к обобщению ослабевает, есть опасность запутаться в деталях. Благоприятно скажутся на вашем психологическом состоянии усовершенствования и нововведения в доме. Решение некоторых дел с друзьями и коллегами хорошо перенести в домашнюю обстановку или в онлайн - формат.

Весы

Успешно решаются деловые вопросы, особенно касающиеся недвижимости и сферы услуг. Вы ощущаете внутреннюю свободу, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Это будет идеальный период для дружеского общения (социальные сети), для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного. За счет личной привлекательности и физического обаяния, вы многое можете осуществить. Ваши идеи склонны поддерживать начальники, влиятельные лица и покровители, особенно среди представителей противоположного пола.

Скорпион

Присутствует стремление к дискуссиям, которые склонны доводить до конфликтов. К людям, окружающим вас, предъявляете слишком завышенные требования, из-за чего рискуете потерять их симпатию и уважение. Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут быть финансовые потери. Перенапряжение, вызванное увеличением активности и бурные эмоциональные проявления, ведут к физическому и эмоциональному истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения.

Стрелец

Эмоциональные всплески оказываются изнурительными для вашей психики. Возможны неоднозначные ситуации, связанные с сотрудниками и коллегами. Присутствуют тенденции к излишнему оптимизму, финансовой расточительности, опрометчивым обещаниям, которые вы не можете реализовать по независящим от вас причинам. Возникают неудачи в делах и переговорах со спонсорами, иностранными фирмами. Могут возникнуть конфликты с органами правопорядка, официальными инстанциями. Разногласия с любимым человеком возникают из-за вашей склонности к расточительности.

От вас требуется железная воля и выдержка, умение сконцентрироваться на одной цели. Легко схватываете идеи и предложения что-либо сделать или организовать. Появляются неожиданные прогрессивные идеи, которые можно осуществлять с помощью Интернет ресурса. Работа требует большой организованности, дисциплины и осознания ответственности, что в результате даст конкретные практические результаты. Ваша активность и обдуманные поступки в достижении цели, обязательно принесут вам удовлетворение.

Водолей

Возникает потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание. Активны и напористы в поиске удовольствий и контактов с противоположным полом, хотя сохранить мир в семье и гармонию в парных отношениях, очень непросто. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения. А это чревато сильным внутренним перенапряжением, в результате – нерациональное использование ресурсов, упадок сил, проблемы с сердцем.

Рыбы

Склонны приукрашивать действительность, видеть всё в розовом свете, появляется сильная тяга к удовольствиям, хочется праздников и развлечений. Усиливаются организаторские способности и жажда действий, быстро можете найти общий язык с партнерами. Хороший период для проведения вебинаром, скайп-конференций, прямых эфиров. Отношения с коллегами и начальством хорошие, все хотят нравиться друг другу – так что хорошее время воспользоваться подходящим моментом для обращения к начальству с просьбами и предложениями.