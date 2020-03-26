Астрологи назвали самые умные знаки Зодиака

В тройку самых умных входят Близнецы, Телец и Скорпион.

Кто-то бьется над решением сложной жизненной задачи полдня, но так и не может понять, с какой стороны к ней подобраться, а кто-то «щелкает» ее за минуту, находя правильный выход. Для одних знаков лучшее место для отдыха - компания друзей, для других - зал библиотеки.

О том, представители каких знаков зодиака от природы наделены умом рассказала известный астролог Людмила Булгакова, передают "Факты".

Близнецы

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"На первое место в рейтинге самых умных знаков зодиака астрологи традиционно ставят знак Близнецы, и такое убеждение имеет под собой веские основания, - говорит Людмила. - Интеллектуальные способности Близнецов обусловлены влиянием планеты-управляющего знака, Меркурия, отвечающего за умственную деятельность, общительность, красноречие и литературный слог. Неудивительно, что Близнецы с детства тянутся к знаниям, они едва ли не единственные, кто охотно ходит в школу, более того, любит ее, поскольку им нравится получать новые знания. Как в школе, так и в институте представителей этого знака не удовлетворяют данные, которые можно получить из учебников, они читают много дополнительной литературы - научной и популярной".

Несмотря на то что в голове у Близнецов знания находятся в хаотичном и разрозненном состоянии, они готовы в каждый конкретный момент выудить именно те, которые нужны, и воспользоваться ими. Представители знака также являются генераторами идей: они лучше других понимают, какая тема будет востребована в то или иное время, поэтому успевают, пока другие раскачиваются, вовремя выдвинуть ее и, чего уж тут греха таить, неплохо на этом заработать. Из Близнецов получаются прекрасные ученые, переводчики и журналисты.

Телец

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"У многих это вызовет как минимум удивление: они создают впечатление простаков, хотя на самом деле таковыми не являются. Телец - знак земной, поэтому его представители кажутся тугодумами. Дело в том, что Тельцы - за редким исключением — не стремятся пускать новым знакомым пыль в глаза, поэтому и не будут поражать вас своими научными познаниями. Но это ровно до того времени, пока вы не вступили с ними в интеллектуальное состязание - тут-то они и продемонстрируют возможности своего ума в полную силу. Его наличие как раз и определяет приземленность этих людей: они спокойны, усидчивы, дисциплинированы и могут подолгу заниматься работой, которую другие сочтут скучной и монотонной. Из них получаются прекрасные ученые, исследователи, экономисты и бухгалтеры".

Скорпион

На третьем месте рейтинга находится Скорпион. Его представители - люди практичные и прагматичные, которые вряд ли будут тратить время на изучение живописи или заучивание стихов, если, конечно, это не нужно им для работы. Их интеллект - чувственного свойства: когда Скорпион сталкивается с вопросом, который кажется ему неразрешимым, он обращается не столько к умственной, сколько к эмоциональной памяти - наверняка в их прошлом уже было что-то подобное. Впрочем, это не лишает представителей знака любознательности: они с интересом относятся к новостям в области научно-технического прогресса, прекрасно разбираются во всех технических новинках - у них можно получить консультацию по поводу только что появившихся в продаже гаджетов. Из Скорпионов получаются замечательные врачи (особенно, хирурги), банкиры, таможенники и офицеры налоговой и пограничной службы.