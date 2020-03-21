Гороскоп на 21 марта: что ждет Тельцов, Скорпионов, Рыб и другие знаки Зодиака

Тельцы, держитесь подальше от людей, которые без причин проявляют агрессию и нарываются на ссоры.

Астрологи составили гороскоп на субботу, 21 марта.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Хорошая книга или просмотр понравившегося фильма подействуют на вас гораздо более умиротворяюще, нежели общение с людьми.

Телец

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Держитесь подальше от людей, которые без причин проявляют агрессию и нарываются на ссоры.

Близнецы

Не стоит сегодня переживать, даже если проблема, на первый взгляд, кажется существенной.

Рак

Для вас сегодня польза от позитивного мышления окажется абсолютной, унывать нельзя.

Лев

Креатив в этот день поможет вам добиться успеха, идеи будут новаторскими и очень интересными.

Дева

Звезды советуют вам больше и чаще мечтать, настроиться на позитив и работать без волнений.

Весы

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Жизнь напомнит вам о коварстве некоторых людей, даже самых близких. Готовьтесь ответить отказом на просьбу, которая переходит все рамки приличия.

Скорпион

Прогулка на свежем воздухе, вдали от людей, поможет вам прийти в себя после стресса.

Стрелец

Интернет дает нам великолепные возможности, пора ими воспользоваться! Прогуляться виртуально по галереям Амстердама или посмотреть на американские леса.

Козерог

Родители, бабушки и дедушки планируют пригласить вас в гости, сыграйте на опережение и порадуйте их своим неожиданным визитом.

Водолей

Если вы сегодня кому-то дадите быть первой скрипкой, это может стать серьезным ударом по самооценке.

Рыбы

Если вы заняты какой-то жизненной проблемой, советы от пожилых родственников будут очень кстати.