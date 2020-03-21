Гороскоп на 21 марта: что ждет Тельцов, Скорпионов, Рыб и другие знаки Зодиака
Астрологи составили гороскоп на субботу, 21 марта.
Об этом пишет slovofraza.
Овен
Хорошая книга или просмотр понравившегося фильма подействуют на вас гораздо более умиротворяюще, нежели общение с людьми.
Телец
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Держитесь подальше от людей, которые без причин проявляют агрессию и нарываются на ссоры.
Близнецы
Не стоит сегодня переживать, даже если проблема, на первый взгляд, кажется существенной.
Рак
Для вас сегодня польза от позитивного мышления окажется абсолютной, унывать нельзя.
Лев
Креатив в этот день поможет вам добиться успеха, идеи будут новаторскими и очень интересными.
Дева
Звезды советуют вам больше и чаще мечтать, настроиться на позитив и работать без волнений.
Весы
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Жизнь напомнит вам о коварстве некоторых людей, даже самых близких. Готовьтесь ответить отказом на просьбу, которая переходит все рамки приличия.
Скорпион
Прогулка на свежем воздухе, вдали от людей, поможет вам прийти в себя после стресса.
Стрелец
Интернет дает нам великолепные возможности, пора ими воспользоваться! Прогуляться виртуально по галереям Амстердама или посмотреть на американские леса.
Козерог
Родители, бабушки и дедушки планируют пригласить вас в гости, сыграйте на опережение и порадуйте их своим неожиданным визитом.
Водолей
Если вы сегодня кому-то дадите быть первой скрипкой, это может стать серьезным ударом по самооценке.
Рыбы
Если вы заняты какой-то жизненной проблемой, советы от пожилых родственников будут очень кстати.