Полнолуние 9 марта: в чем его особенность, и как оно повлияет на знаки Зодиака

События зависят от того, по какому пути вы идете, а от ваших реакций на них - то, в какую сторону вас заведет тропинка судьбы.

Полнолуние, которое наступит 9-го марта, имеет свою особенность. В этот день особенно удачными будут предприятия в финансовой сфере. Так, абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.

9 марта 2020 года - 15-й лунный день. События зависят от того, по какому пути вы идете, а от ваших реакций на них - то, в какую сторону вас заведет тропинка судьбы. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

УНИАН расскажет Вам, когда произойдет полнолуние в марте, и как оно повлияет на знаки Зодиака.

Полнолуние в марте: когда, дата

Полнолуние наступит 09.03.2020 в 19:49. Это явление пройдет в знаке Зодиака Дева.

Особенности мартовского полнолуния

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Астрологи отмечают, что полная Луна оказывает самое существенное воздействие на все живое на Земле. В это время может увеличиться кровоточивость ран, а также напомнят о себе хронические заболевания. Возможно обострение психических заболеваний.

Также отмечается, что в период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей. Появляется избыточная импульсивность в общении, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

Травники в то же время считают, что полнолуние - это самое идеальное время для сбора лекарственных трав, так как их целебные свойства в этот момент максимальны.

Что можно и нельзя делать в полнолуние 9 марта

День мартовского Полнолуния - поворотный между двумя временами года. Его необходимо наполнить осознанностью: позитивные установки, техники визуализации, духовные поиски 9 марта гораздо важнее других забот - особенно для тех, кто хочет подготовить для себя счастливое будущее.

Астрологи предупреждают, что бесконтрольное использование энергии в этот день может привести к резким головным болям, общему недомоганию, обострению хронических заболеваний или личным драмам. Именно поэтому будьте 9 марта сдержаны, не нервничайте по пустякам и относитесь бережно к своему здоровью.

Астрологи также предостерегают от общения с людьми, обладающими негативной энергетикой и с незнакомцами: велик риск попасть под чужое влияние, а также стать жертвой мошенничества.

Полнолуние в марте: что ждет знаки Зодиака 9 марте:

Овен: гороскоп на 9 марта 2020

Овну нельзя поддаваться пасмурному настроению и текущим обстоятельствам. Задумайтесь о своем бренном существовании, давно нужно менять жизнь к лучшему. Многие будут тщетно ждать «дня сурка», но уже позади. Пора браться за активную деятельность, чтобы нормализовать финансовое положение. На других надейся, а сам не плошай.

Телец: Гороскоп на 9 марта 2020

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Гороскоп обещает Тельцу день переживаний и сомнений в себе. Если это из-за плохого самочувствия, то выпейте таблетку. Ну, а если грустите по поводу нехватки денежных средств, то напрасно. Ситуация не такая уж критическая, как кажется. Конечно же, нужной суммы не видать, но и с работой вы не переусердствовали. Хватит лежать на диване.

Близнецы: Гороскоп на 9 марта 2020

Близнецам кажется, что мир рухнул, когда дверью хлопнет любимый человек. Ссора произошла не на ровном месте, сами в курсе. Поторопитесь изменить характер и привычки, чтобы отношения наладились. Регулярные тренировки и щадящая диета помогут восстановиться физически. Ну, и наконец-то влезете в любимые модные джинсы.

Рак: Гороскоп на 9 марта 2020

Рак сам себе выдумал проблемы – финансовые и личные. Теперь страдает в одиночестве, без друзей и моральной поддержки. Вылезайте из панциря, на улице царит весна. Прекрасный день для разгрузки, прогулок и романтических встреч. Особенно энергичными будут бизнесмены, что скажется на получении прибыли. Причем, с большущими процентами.

Лев: Гороскоп на 9 марта 2020

9 марта Льву нельзя сомневаться в том, что он уже наполовину реализовал. Вы же не напрасно тратили силы и время, чтобы теперь поедать себя в тишине. Если давно хотели пойти в спортзал, то начните тренировки 9 марта. Благоприятный внутренний настрой поможет выполнить все упражнения слаженно и без нагрузок. Следите за рационом питания.

Дева: Гороскоп на 9 марта 2020

Плыть по течению – вот, что решит в этот день Дева. И никаких бурных эмоций, разборок и деловых встреч. Если что-то нужно, то само придет в руки. Такая тактика может привести к глобальным проблемам. Ну, а в любовной сфере обозначатся настоящие потрясения. Если в чем-то не разбираетесь, то лучше не беритесь. Это касается вложений в бизнес-проекты.

Весы: Гороскоп на 9 марта 2020

Читайте такжеКалендарь стрижек на март 2020: самые удачные даты для похода к парикмахеруВесам можно немного полетать в облаках, помечтать и даже выступить в роли фантазера. Все разрешается, если в меру. Рискованные предприятия не оправданные, поэтому не беритесь за новое и трудное дело. Удача ждет тех, кто купит лотерейный билет. Верю – не верю, здесь не будет играть роль. Вы реально поверите в Фортуну, когда выиграете.

Скорпион: Гороскоп на 9 марта 2020

Гороскоп советует Скорпиону ставить новые цели, но достижимые. Не нужно мечтать о том, что не способно воплотиться в жизнь. Так только время потеряете. Искренний разговор с другом окажется полезнее, чем прием у психолога. Он сможет поддержать, зарядить оптимизмом и даже обнимет напоследок. Но с финансовыми вопросами придется разбираться самому.

Стрелец: Гороскоп на 9 марта 2020

В этот день Стрельцу удастся завершить многие проекты. Дело не в энтузиазме, а в надежном плече одного из коллег. Он не только не откажет в помощи, но и поможет повысить квалификацию. Причем, без нотаций и учебы в заведении. В любви позвольте себе больше, чем наметили. Будьте открыты и легки на подъем. Путешествие сложится удачно.

Козерог: Гороскоп на 9 марта 2020

Не зная броду, что? Правильно, Козерогу не желательно соваться в то, что он не знает. Даже если вы имеет три высших образования. Поймите, что трудновыполнимые задания сейчас не для вас. Нужно отдохнуть, взять тайм-аут в работе и вообще пора заняться личной жизнью. Вокруг столько очаровательных особ, а вы углубились в себя, проблемы и бытовую сферу.

Водолей: Гороскоп на 9 марта 2020

9 марта Водолея будет все раздражать, поэтому лучше не нагнетать обстановку в семье. Уединитесь, прогуляйтесь и сходите на премьеру фильма. Никто не поможет вам поднять настроение, как вы сами. Если что-то хочется реализовать, то изначально продумайте план действий. Возможна встреча с человеком, от которого получите ценную информацию.

Рыбы: Гороскоп на 9 марта 2020

Рано утром Рыбы получат известие, от которого дух захватит. Осторожнее, чтобы перепады настроения не отразились на самочувствии. Все воспринимайте, как должное – спокойно и с чувством юмора. В океан ностальгических воспоминаний окунутся влюбленные личности. Если отношения с избранником и так отличные, то ничего не придумывайте.

Гороскоп подготовлен по материалам astrorok.ru.

Лунный календарь на март 2020